Siz sinemada çocuklar eğlencede

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Akşam eşinizle baş başa bir yere gitmeye hasret mi kaldınız?

Bu aralar İstanbul Erenköylü annelerde büyük bir rahatlama var. Çünkü çocuk sahibi olduktan sonra azalan sosyal hayatlarını eski hızına çeviren, büyük ölçüde yüklerini hafifl eten yeni bir merkezle tanıştılar: “Dr. Muammer Gül Sağlık, Eğitim ve Danışma Merkezi”. Merkez, kreşten ve oyun gruplarından farklı bir sistemle çalışan gece/gündüz saatli çocuk bakımı hizmeti veriyor. Bazen küçük bebek sahiplerinin uyku ihtiyacını gideriyor, bazen de sinemaya, akşam gezmesine, alışverişe ya da iş toplantısına yetişmek isteyenlerin çocuklarıyla ilgileniyorlar. Merkezin sahibi Ali Engin Gül, kuruluş öykülerini şöyle anlatıyor: “Ailemiz, eğitimciler ve çocuk uzmanlarından oluşuyor. Biz de bu oluşumu, profesyonel alanda değerlendirmek istedik.