Akşam eşinizle baş başa bir yere gitmeye hasret mi kaldınız?
Bu aralar İstanbul Erenköylü
annelerde büyük bir rahatlama
var. Çünkü çocuk sahibi
olduktan sonra azalan sosyal
hayatlarını eski hızına çeviren,
büyük ölçüde yüklerini
hafifl eten yeni bir merkezle tanıştılar: “Dr.
Muammer Gül Sağlık, Eğitim ve Danışma
Merkezi”. Merkez, kreşten ve oyun gruplarından
farklı bir sistemle çalışan gece/gündüz
saatli çocuk bakımı hizmeti veriyor. Bazen
küçük bebek sahiplerinin uyku ihtiyacını gideriyor,
bazen de sinemaya, akşam gezmesine,
alışverişe ya da iş toplantısına yetişmek
isteyenlerin çocuklarıyla ilgileniyorlar. Merkezin
sahibi Ali Engin Gül, kuruluş öykülerini
şöyle anlatıyor: “Ailemiz, eğitimciler ve
çocuk uzmanlarından oluşuyor. Biz de bu
oluşumu, profesyonel alanda değerlendirmek
istedik.