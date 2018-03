CNN TÜRK internet üzerinde yaptığı son dakika haberleriyle en başta olmaya devam ediyor. Milyonlarca kullanıcı Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak haberleri Cnnturk.com ve sosyal medya hesaplarından anında öğrenebiliyor.

Son dakika haberlerinin önemi

Doğruluk niteliği taşımayan haberlerin sıkça yapıldığı bu dönemde, güvenilir haber kaynaklarının önemi gözler önüne seriliyor. Haberleri internet ortamından takip eden kullanıcılar için son dakika haberlerini kesinliği ispatlanabilen kaynaklardan öğrenmek oldukça önemli. Bu sebeple her ay 20 milyon kullanıcı Cnnturk.com'da Dünya, Spor, Magazin, Sanat ve Yaşam haberlerini dakika dakika takip ediyorlar. Cnnturk.com son dakika haberleri dışında özgün içerikler de üretmeye devam ederek en çok tercih edilen internet siteleri arasında yer alıyor.



Mobil kullanımda lider

Mobil erişimin hayatımıza dahil olmasıyla birlikte artık her şeye her an haberdar olabilen kullanıcılar için de Cnnturk.com tercih edilen ilk haber kaynakları arasında geliyor. Reuters Enstitüsü’nün Dijital Haberler Raporu’na göre, Türkiye'de internet üzerinden haberleri takip eden kullanıcıların %31'i en güvenilir kaynak olarak Cnnturk.com'u seçiyor. Cnnturk.com'un bu kadar sık takip edilmesinin sebeplerinden birinde de sosyal medyanın ve mobil gücün varlığı göz ardı edilemez.



Sosyal medyada popüler

Sürekli gelişen ve değişen gündemin büyük bir parçası olan Cnnturk.com sosyal medyada da büyük bir güce sahip. Facebook'ta 1 milyon 700 bin, Twitter'da ise 4 milyon 660 bin takipçisiyle yarattığı etkileşim, Youtube, Google Plus, Flipboard ve Instagram gibi diğer sosyal mecralarda da pek çok kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor.