Souq Ziyafet’in katılımcıları şöyle:
- Eataly’den İtalyan lezzetleri
- Yasu Baba’nın köfte-piyazı
- Atelier Raw’un vegan atıştırmalıkları
- Tarihi Karaköy Midyecisi
- Nova Bite’ın salataları
- sakliorman.com’un yaban mantarları
- Crostini’nin ekmek üstü tatları
- Yeme İçme İşleri’nin sosis-sos eşleşmeleri
- Pyrusbursa'nin armut lokumları
- Giano’nun el yapımı çikolataları
- Lazika’nın çayları
- Nona'nın tuzsuz zeytinleri
- Doğalı’nın dağlardan mamülleri
- limonbahcemiz.com’un narenciyeleri
- Maki Bahçesi’nin doğal tatları
- Hiç’in erken hasat zeytinyağları ve orman balı
- Juico'nun juice’ları ve atıştırmalıkları
- Misafirliq’in lezzetleri
- Coconut Mambo’nun hindistan cevizleri
- tazemutfak.com’un artizan ekmek ve peynirleri
- Mehmet Usta Balık Dürüm
- Pantheon Records
Adres: Murakıp sok. No: 12 Karaköy
Tarih: 24-25 Eylül Cumartesi- Pazar
Saat: 11:00- 20.00