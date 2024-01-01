Souq, 24-25 Eylül tarihlerinde, Ziyafet teması ile Karaköy'de kuruluyor.

Souq Ziyafet’in katılımcıları şöyle:

- Eataly’den İtalyan lezzetleri

- Yasu Baba’nın köfte-piyazı

- Atelier Raw’un vegan atıştırmalıkları

- Tarihi Karaköy Midyecisi

- Nova Bite’ın salataları

- sakliorman.com’un yaban mantarları

- Crostini’nin ekmek üstü tatları

- Yeme İçme İşleri’nin sosis-sos eşleşmeleri

- Pyrusbursa'nin armut lokumları

- Giano’nun el yapımı çikolataları

- Lazika’nın çayları

- Nona'nın tuzsuz zeytinleri

- Doğalı’nın dağlardan mamülleri

- limonbahcemiz.com’un narenciyeleri

- Maki Bahçesi’nin doğal tatları

- Hiç’in erken hasat zeytinyağları ve orman balı

- Juico'nun juice’ları ve atıştırmalıkları

- Misafirliq’in lezzetleri

- Coconut Mambo’nun hindistan cevizleri

- tazemutfak.com’un artizan ekmek ve peynirleri

- Mehmet Usta Balık Dürüm

- Pantheon Records



Adres: Murakıp sok. No: 12 Karaköy

Tarih: 24-25 Eylül Cumartesi- Pazar

Saat: 11:00- 20.00



