Star Wars serisinin en gözde karakterleri evde, okulda ve ofiste size eşlik ediyor...

“Bundan uzun zaman önce, çok uzak bir galakside” başlayan öykü, bugün milyonlarca kişinin unutamadığı bir efsane... Muhteşem müzikleri, kuşaklar boyu sinemaseverlerin gönlünde taht kuran karakterleri, “Güç”ü galaksiye denge getirmek için kullanan iyileri ile olduğu kadar, galaksiyi yönetmek için karanlık tarafı kullanan kötüleriyle de dünya sinema tarihine damgasını vuran bir fenomen “Star Wars”… İtiraf edelim, hangimiz ışın kılıcımızı kuşanıp şeytani Sith’lere karşı Jedi’larla birlikte savaşarak galaksiyi kurtarmak ve arkadaşımızla vedalaşırken “Güç seninle olsun” demek istemedik ki… Şimdi bu kült serinin tüm karakterleri Keskin Color’ın lisanslı ürünleriyle ister ofiste ister okulda sizinle.



Beyaz perdenin gelmiş geçmiş “en iyi” kötüsü Darth Vader, karizmatik Darth Maul, imparatorluğa tek başına meydan okuyan Luke Skywalker, asilerin lideri Prenses Lea, elbette Millenium Falcon’un cesur pilotları Han Solo ile Chewbacca ve tüm serinin en sevimli robotları R2-D2 ile C-3PO, Keskin Color’un lisanslı Star Wars serisinde.