Plantronics, kablosuz koşu kulaklığı BackBeat FIT’i sporseverlerin beğenisine sunuyor.

Hafif ve su geçirmez yapısıyla dikkat çeken BackBeat FIT, telefonunuza gelen çağrıları da spor sırasında cevaplamanıza olanak sağlıyor.

Spor yapanlara esnek yapısı ve gelişmiş teknolojisi ile konforlu ve güvenli bir kullanım sunan BackBeat FIT ile kolayca sporunuzu yaparken, aynı anda müziğinizi de dinleyebilirsiniz. Rahat ve kaliteli bir kullanım sunan Plantronics’in koşu kulaklığı BackBeat FIT, ter geçirmeyen suya dayanıklı malzemeden üretilerek yıkanabilme özelliğine de sahip. Kırmızı, yeşil ve mavi renkleriyle görücüye çıkan BackBeat FIT üzerinde bulunan fosfor detayları ile karanlıkta da fark edilmenizi sağlayacak.

Hepsiburada.com, Vatan Bilgisayar ve Media Markt mağazalarında bulabileceğiniz Plantronics BackBeat FIT’in satış fiyatı 399 TL.

