Elele şubat ayını sevgi dolu karşılıyor!

Kapakta, bu aya en çok yakışacak isimlerden Burcu Biricik var. Hayat Şarkısı ile yükselişe geçen, doğallıyla ve sempatikliğiyle son dönemin yükselen yıldızı olan Biricik'in hiç bilmediğiniz yönlerini keşfetmeye hazır olun. Peki ya aşktan ne haber? Ünlü isimler, 'aşkın diğer hali'ni nasıl yaşadıklarını anlatıyor ve tutkunun sadece bir kadına ya da bir erkeğe duyulmayacağını hatırlatıyor. E tabii itiraf etmeli ki, erkekler olmadan da olmuyor! Rol kabiliyeti ve fiziksel özelliklerinden öte, sözleriyle aşık olunası bir adam var karşımızda; Onur Saylak. Okudukça tanıyacak, tanıdıkça daha da fazlasını bilmek isteyeceksiniz; garanti! Veee, ayın en romantik en kırmızı günü. Sizi 'Ne alacağım?' ve 'Ne yapalım?' derdinden kurtaracak Sevgililer Günü ekinde onlarca hediye alternatifi ve mekan önerisi bulabilirsiniz.

En büyük sürprizi ise sona sakladık. Elele'nin hediyesi, iki ayrı alternatifi olan defterlerden biri sizin için!

