Renault Espace deneyimi!

Yazı: Gözde KaynakKaybolmak konusunda üstüme kimseyi tanımam. Bu nedenle de yeni Renault Espace ile yola çıkarken tedirgindim. Ama tabii ki garantiyi elden bırakmadım. Hem navigasyonu çalıştırarak hem de ekibin yarısını arabaya alarak; ‘anca beraber kanca beraber dedim!’ Ve işte yol notları...• Espace Türkiye’de toplu satışa çıkmamış. Sipariş üzerine getiriliyor. Bana sorarsanız sınıfının en güçlülerinden.• Yedi kişilik! Ama benim geniş bir bagaja ihtiyacım var derseniz tek tuşla dilediğiniz kadar koltuğu kapatabiliyorsunuz.• Işıkta mora dönen bir siyah rengi var ki ‘budur’ dedirtiyor. Ama bu renk şimdilik sadece Fransa’da satılıyor.• SUV benzeri bir yapısı var. Hatta bana göre bir SUV ama üreticileri daha iyi bilir tabii onlar ‘crossover’ demeyi tercih ediyor.• En bayıldığım noktası tabii ki tablet büyüklüğündeki ekranıyla yol bilgisayarı. Tablette olduğu gibi parmağınızla sayfa değiştirebiliyor, navigasyon, radyo, bluetooth, arka kamerayı kullanabiliyorsunuz.• Ve benim için bir mucize! Resmen kendi kendine park edebilen otomobil yaptılar! Bu ilk değil biliyorum ama ben ilk defa deneyimledim. Direksiyona dokunmadan iki otomobilin arasına arabanızı yerleştirebilmek inanın mümkünmüş. Yaptım, oldu!• Eco modu ile çevreci ve ekonomik.• Güven verici. Onlarca güvenlik özelliği var. Hepsini anlattılar. Söyledikleri benim için ‘başka bir dil’ gibiydi. Ama bunların ne anlama geldiğini bilmeseniz bile garip bir şekilde iyi hissediyorsunuz içeride.• Kendi karakterinize en uygun led ışıklarını seçerek ortam aydınlatmasını değiştirebiliyorsunuz. Ben moru sevdim. Favorisi kırmızı olanlar da vardı tabii.