Tahin ve pekmez cam kavanozda buluştu!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Koska Tahin-Pekmez cam kavanozda bir arada.

108 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü markaları arasında yer alan Koska, bitkisel protein ve yüksek lif kaynağı tahin ve demir, kalsiyum ve mineraller içeren pekmezi aynı cam kavanozda birleştirerek sağlıklı ambalajıyla pratik bir çözüm sağlıyor.



7 den 70 e herkesin severek tüketebileceği enerji ve güç kaynağı olan Koska tahin - pekmezi, sabah kahvaltıda, spordan dönünce, gün içinde çalışırken, okul dönüşü, canınız tatlı çektiğinde kısacası hayatın her alanında anında severek tüketebilirsiniz.



Köklü birikimi ile dünyaya açılan Koska, Türkiye'nin geleneksel lezzetleri helva, reçel, lokum, krokan, kağıt helva, badem ezmesi ve pişmaniye ile de sofralarınıza lezzet katıyor.