'Tatil Keyfi' fotoğraf yarışması

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TP-LINK’in sosyal medya üzerinden başlattığı ‘Tatil keyfi TP-LINK ile yaşanır’ fotoğraf yarışması devam ediyor. Facebook, Instagram, Twitter üzerinden yürütülen yarışmada en iyi tatil fotoğrafı ya da selfie’sini çekip gönderen üç kişi sürpriz ödüller kazanacak.

TP-LINK’in sosyal medya üzerinden başlattığı fotoğraf yarışması devam ediyor. En iyi tatil fotoğrafını ya da selfie’sini çekip paylaşan üç kişinin sürpriz ödüller kazanacağı yarışmaya şu ana kadar 900’ün üzerinde yarışmacı katıldı. ‘Tatil keyfi TP-LINK ile yaşanır’ sloganıyla Facebook üzerinden başlatılan yarışmaya #tplinkiletatilkeyfi hashtag’i ile Twittter ve Instagram’dan da katılmak mümkün.

TP-LINK Facebook sayfasından yürütülen yarışmada en çok beğeni alan yirmi özgün fotoğraf jüri elemesine girecek. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır ve TP-LINK Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal Özüağ yer alıyor.

1 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında yapılan yarışmaya bir kişi birden fazla fotoğraf ile katılabiliyor. TP-LINK Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal Özüağ, tüm fotoğrafların özgün ve kişiye ait olması gerektiğini belirterek, başkasına ait fotoğraf ile katılanların yarışma dışı kalacağını söylüyor.

Yarışmanın sonucu 27 Temmuz 2015 tarihinde TP-LINK Facebook sayfasından duyurulacak. Birinci kişi tatil sloganıyla bağlantılı sürpriz bir ödül kazanacak.