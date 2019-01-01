Temizlik dediğin yap yap bitmez! Ertesi gün ev yine bir şekilde kirlenir. Çok zaman harcayarak kısa sürede kirlenen bir ev yerine; daha az enerji harcayarak, pratik yöntemlerle, pırıl pırıl bir eve kavuşabilirsiniz. İşte size 30 pratik taktik...

1. Güneş ışınlarının cama direkt vurduğu saatlerde cam silmekten kaçınmalısınız. Güneş, camı normalden daha hızlı kuruttuğu için temizlik spreyinin ve bezin camda bıraktığı izler daha belirgin hale gelebilir. Bu sebeple camları akşam silmeyi tercih edin.

2. Temizlik spreyini yüzeye değil beze sıkmalısınız. Çünkü sprey direkt yüzeye sıkıldığı takdirde yüzeyde leke bırakabilir, yapışkan bir tabakaya sebep olabilir.

3. Tuvalet temizlendiğinde, fırça ıslak bir vaziyetteyken kabına geri koymamak gerekir. Bakteri oluşumunu önlemek için tuvaletin alt kısmıyla üstündeki oturak kısmının arasına tuvalet fırçasını sıkıştırıp kurumasını bekleyebilirsiniz.

4. Bulaşık süngerlerinizi bakteri oluşumunu engellemek için 1-2 hafta kullandıktan sonra değiştirin. Eğer bulaşık süngerinin eskimediğini düşünüyorsanız mikroplardan kurtulmak için bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilir, ardından nemli haldeyken süngeri mikrodalga fırında yaklaşık iki dakika ısıtabilirsiniz.

5. Çamaşırlarınızdaki lekeleri yavaş ve nazik bir şekilde ovalamanız gerekir. Seri ve sert hareketler, lekeleri daha kötü hale getirerek kumaşı yıpratır. Lekeleri çıkarmak için kullandığınız bezin beyaz olmasına da dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde bezdeki ve kumaştaki renkler birbirine karışabilir.

6. Çıplak elle temizlik yapmaktan kaçınmalısınız. Cildinizi çamaşır suyu gibi kimyasal içeriği bol ürünlerden korumak için mutlaka eldiven takın.

7. Çarşaflarınızı ortalama 1-2 haftada bir değiştirin. Çarşaflarınızın özelliğine uygunsa ve yıpratmayacaksa sıcak su kullanın.

8. Daha etkili bir temizlik için daha fazla deterjan kullanılacak diye bir kaide yok. Çamaşır deterjanınızın arkasında yazan ölçülere uymaya çalışın.

9. Oyun hamuru halıya yapıştıysa, 1-2 saat kurumasını bekleyip ardından elinizle toplayabilirsiniz. Halıyı silmek ve süpürmek hamur parçalarının halıya yapışmasına sebep olabilir.

10. Koltuğa süt döküldüyse hemen temiz bir havluyla üzerindeki sütü alın. Kalan sütü temizlemek içinse nemli bir beze bulaşık deterjanı döküp koltuğu silebilirsiniz.

11. Kahve ve kırmızı şarap gibi lekeleri ovalayarak çıkarmayı denememelisiniz. Bunun yerine kuru bir havlu alın ve halıdaki sıvıyı mümkün olduğunca havluya emdirin. Bir sonraki adımda sodayı ve buzlu suyu lekenin üzerine dökün. Ardından başka bir kuru havlu ile ıslaklığını emdirin. Bu işlemi halıdaki lekeler havluya geçene kadar tekrar tekrar uygulayabilirsiniz.

12. Tezgaha dökülen unu kuru bir bezle veya elinizle tezgahın üzerinden sıyırıp almalısınız. Eğer ıslak bez kullanırsanız un ve su birleşir ve yapışkan bir hal alır. Temizliği çok daha zor olur.

13. Tavaya yapışan yumurtayı temizlemek için tavayı ovalamak yerine sıcak suyun altına tutup bekletmelisiniz.

14. Paslanmaz çelik tencerelere daha parlak bir görünüm kazandırmak istiyorsanız beyaz sirke ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle ovalayabilir, ardından kurulayabilirsiniz.





15. Halınıza erimiş çikolata bulaştıysa, torba içindeki buz kalıbını üzerine tutun ve sertleşmesini bekleyin. Ardından lekeyi bir bıçakla kazıyın. Eğer halıda leke kaldıysa üzerine tereyağı sürün ve sabunlu suyla temizleyin.

16. Halıya mum damladıysa lekenin üstüne saman kağıdı bastırın, ardından fön makinesi tutun. Eğer leke kalırsa ispirto veya gaz yağıyla yok olana kadar silin.

17. Pamuklu koltuk kumaşının rengini canlandırmak için kumaşı sirkeli suya batırarak temizleyebilirsiniz. Bu yöntem aynı zamanda kumaşın bir süre kir tutmasını da önler.

18. Koltuk kumaşınız deriyse ayda bir kez nemli bezle silmelisiniz. Böylece derinin gözeneklerini tıkayan tozlardan kurtulmuş olursunuz.

19. Yatak örtüleri geceleri toplanıp bir kenara konduğu için çok fazla yıkamaya ihtiyaç duymaz. Üstüne bir şey dökülmediği veya kirlenmediği takdirde ayda bir kez yıkamanız yeterli.

20. Bulaşık makinesinde bulunan sepete kaşıkları sadece aşağı ya da yukarı bakar vaziyette koymayın. Tam bir temizlik için bazılarını aşağı doğru bazılarını ise yukarı doğru koymalısınız.

21. Yere sim döküldüyse temizlemek için tüy toplayıcı temizlik rulosunu kullanabilirsiniz. Simler ruloya yapışacak ve ayrı bir temizliğe gerek kalmayacak.

22. Yemek yedikten sonra bulaşıkları lavaboda biriktirmeyin. Lekelerin çıkması zorlaşır. Yemeğin ardından bekletmeden yıkayın.

23. Mikser temizliğinde zorlanıyorsanız plastik bir kabın içine kaynar su ekleyin ve mikseri kabın içinde çalıştırın. Böylece kirler kolayca çıkar.

24. Yeni alınan mutfak eşyalarının üzerindeki etiketleri çıkarmak için önce nemli bir bezle silip ardından bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Böylece etiketin bıraktığı izden kurtulabilirsiniz.

25. Parlaklığını kaybeden kristal avizeleri yeniden ışıl ışıl yapmak için kristallerini limonlu suyla silebilirsiniz.

26. Banyo fayanslarını diş macunuyla ovalayıp ardından nemli bir bezle silerek eskisi gibi parlak bir görünüm kazanmalarını sağlayabilirsiniz.

27. Lavabodaki kireç lekelerini temizlemek için sirke kullanabilirsiniz.

28. Tıkanan lavaboyu açmak için bir su bardağı karbonatı lavaboya dökerek üzerine bir bardak sirke ve 1-2 litre kaynar suyu boşaltabilirsiniz.

29. Diş macunu sihirli bir temizlik ürünü haline dönüşebilir. Eski bir diş fırçası yardımıyla temizleyeceğiniz spor ayakkabılarınız ilk günkü gibi parlar. Ütü tabanındaki lekeler diş macunuyla kolayca çıkar. Pırlanta yüzüğünüzü parlatabilirsiniz. Banyo yapmadan önce bir parça diş macununu ıslatarak tüm aynayı silebilirsiniz. Banyodan çıktığınızda aynanız buğulanmayacaktır. Mutfak musluklarını ve lavaboyu temizleyebilirsiniz. Çocuğunuz duvarları mı boyuyor; pastel boyayı en iyi şekilde duvardan çıkaracak ürün diş macunu.

30. Fırınınıza sinen kötü yemek kokularından kurtulmak için, yemek yapmadan önce fırınınızın ortasına yarısı sirke, yarısı su ile doldurulmuş bir tava koyun. Fırınınızı birkaç dakika ısıtın ve soğumaya bırakın.