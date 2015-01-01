Temmuz sayımız çıktı!

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Elele'nin Temmuz 2015 sayısı bayilerde!

Elele'nin Temmuz sayısı çıktı! Yolculukta, tatilde, mini şehir kaçamaklarında elinizden düşüremeyeceğiniz sayı, içeriğiyle de dopdolu. Kapağında naifliği, sadeliği, korunaklı hayatıyla dikkat çeken Sedef Avcı'nın yer aldığı Temmuz sayısında neler mi var?

• Röportaj: Mert Fırat

• Boşansak da beraberiz! Duygusal olarak ayrılamayan çiftler

• Ebru Akel'in stili

• Daha sade bir hayat için öneriler

• Tatlı Küçük Yalancılar'ın 5 genç yeteneği

• Güzellik: Yaza özel saç ve makyaj önerileri

• Güneş koruyucular

• Moda: Plaj için renkli öneriler

• Puantiye, pop art, lacivert, tropikal trendleri



Elele'nin okurlarına hediyesi ise Aşkım Kapışmak'ın 'Kadınlar Sağdan&Erkekler Soldan' kitabı. Kaçırmayın!