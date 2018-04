TEOG bilmecesi

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavları ikinci kez yapılacak. Akıllarda hala pek çok soru işareti var.

Yazı: Nuran Çakmakçı



Geçtiğimiz yıl veliler çok büyük sıkıntı yaşadı. Adresine uygun okula yerleştirilemeyen, hatta il dışına gönderilen çocuklar bile oldu. Şile’de oturan Silivri’ye, Şişli’de bir liseye yerleştirilmek isteyen isteği dışında imam hatip lisesine gönderildi. Yaşanan bu sıkıntıları önlemek için Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl başka bir sistem uygulayacak. Geçen yıl iki liste yapılmıştı. Bu yıl A ve B grubu tercih listesi kalktı, tek liste tercih dönemi yapılacak. Tercihlerin bu nedenle iyi yapılması gerekiyor. Çünkü, hiçbir yere yerleşemeyen öğrencileri Açık Lise bekliyor.



Özel okula gideceklere önce kayıt

Milli Eğitim Bakanlığı eğer sistemden vazgeçmezse taslak kılavuza göre özel okul kayıtları daha erken bir tarihte yapılacak. Bu durumda özel okula kayıt yaptırmakta kararlı aileler çocuklarını bu kurumlara kaydedecekler. Bu veliler eğer özel okula kayıtlarını tamamlarsa, devlet okulları için tercih listesi yapamayacak. Aslında bu da önümüzdeki yaz aylarında büyük sıkıntı yaşatacak. Çünkü velileri iki tercih arasında kalmaya iten bu modelde, başarılı öğrenciler ya bir devlet lisesi ya da puanının yettiği bir kolejde karar kılmaya zorlanıyor. Bu şekilde sistem sürerse veliler bunun aşılması için daha çok kapı çalacak, sesini duyurmaya çabalayacak.



Her özel lisenin farklı puan türü olacak

Bu arada çocuğunu bu yıl yabancı okullara göndereceklerin işi zor. Çünkü, her yabancı lise farklı puan türüyle öğrenci alacak. Özel okullar farklı puan türü hesaplayacak. Bu yıl her okul kendi yönetmeliklerini çıkarıp Milli Eğitim Bakanlığı’na onaylattı. Yabancı okulların çoğu sekizinci sınıfta merkezi olarak yapılan sınavlardan Türkçe, matematik, fen bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ya da yabancı dil dersi sınav sonuçlarını kullanarak puanlarını belirleyecek. Bu başlıkta da kullanılan dersler, derslerin sınav sonuçlarının çarpıldığı katsayılar ve ilk sınav ile ikinci sınav ağırlıkları farklı olmak üzere dört ayrı puan türü görülecek. Bunlardan biri 400’lük, ikisi 900’lük ve biri 1000’lik sistemde olacak. Bazı okullar da TEOG YEP puanı ile öğrenci kabul edecek.



Yabancı liselerin öğrenci alım şekilleri

Saint Joseph Fransız Lisesi, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi, Saint Michel Fransız Lisesi, İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi: Fransız Liseleri’nin puanında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan TEOG merkezi sınavlarından her iki dönemde yapılan Türkçe, matematik, fen bilgisi ve teknoloji dersleri ile T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinin sınav sonuçları kullanılacak. TEOG birinci ve ikinci ortak sınavlarının ağırlığı yüzde 50 oranında olacak. Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Özel Tarsus Amerikan Koleji: Türkçe, matematik, fen bilgisi ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinden oluşan TEOG puanına göre öğrenci alacak. Öğrencilerin birinci dönem TEOG ortak sınavında bu derslerden aldıkları sonuçlar, yapılacak olan ikinci dönem TEOG ortak sınav sonuçlarıyla toplanıp ikiye bölünecek. Elde edilen puan öğrenci kayıtlarında kullanılacak. Lisenin kayıt puanı hesaplanırken TEOG birinci ve ikinci dönem sınavlarının ağırlıkları aynı olacak. Bu dört dersin sınav sonuçları eşit ağırlıkta hesaplanacak, farklı katsayı kullanılmayacak.