Evet istediği kadar böbürlenebilir Porsche Macan. Kendine özgü tarzını oluşturmuş. Kimsenin gölgesinde değil. O spor otomobil özelliklerini taşıyan kompakt bir SUV.

Yazı: Arzu Sözeri

Fazlasıyla dikkat çekici. Porsche felsefesine sadık kalınarak sportif tarzı ve performansı, güvenlikten ve konfordan taviz vermeden, yarış pistlerinden alıp günlük sürüşe aktarıyor. Yeni Macan, deneyim ve canlılığa olan ihtiyacın her zaman var olduğu ve yeni meydan okumaların daima itici kuvvet olduğu capcanlı bir yaşam sunuyor. Geleneklerle sınırlı kalmayı reddeden ve bu nedenle kendini gittikçe daha özgün hisseden bir yaşam için... Doğrudan ve yakın. Günlük yaşamımızda dahi aradığımız şeyi, yaşama hissini bize veren bir spor otomobil. Macan’ın sürücü koltuğuna oturduğunuzda araçla bütünleştiğinizi hissediyorsunuz. Tam bir kokpit hissi veren üç boyutlu tuşları daha ilk bakışta göze çarpıyor. Uzun süredir bu kadar düğmeyi bir arada görmemiştim. Bu canlılık ve güç hissi ile yola çıkmak şahane. Spor bir otomobilde olduğu gibi üç yuvarlak göstergesi var. Devir göstergesi de ortada. Sağda, birçok fonksiyonun yanı sıra yol bilgisayarı bilgilerini gösteren 4.8 inç renkli ekran bulunuyor.



Çıldırtmayan trafik

Dört silindirli motoruyla 237 HP güç üreten Macan 2.0, 350Nm’lik tork değerine sahip. 0’dan 100km/s hıza 6.9 saniyede ulaşabilen otomobil, saatte 223 km azami hız yapabiliyor. Yapabiliyor da mesela benim gibi Mecidiyeköy trafiğinde üç saat aynı yerde çakılıp kalırsanız hızından çok koltuk ergonomisine, tavan yüksekliğine filan takılıyorsunuz. Yani rahat bir bekleme süresine sahip olup, toplam beş saat trafikte kalarak çıldırmadan inebilmeyi sağlıyor. İnsan o düğmelerde uçma modunu aramıyor değil. Konfor hafıza paketine sahip adaptif spor koltuklar ise, en üst seviye oturma konforunu yarış tarzı destek ile bir araya getiriyor. Yan dolguları özellikle yüksek ve belirgin. Elektrikli kumanda ile 18 yönde ayarlanabilen koltuklar, koltuk yüksekliği, minder ve sırtlık açısı, minder uzunluğu, ileri/geri konumu ve dört yönlü bel desteği ayarları ile ihtiyaçlarınızı en ideal şekilde karşılıyor. Direksiyon kolunu da elektrikli kumanda ile ayarlayabiliyorsunuz.