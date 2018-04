Tiraje Tekmen'in kaleminden mutluluk

•Gülümsemek.

•Spor yapmak.

•Nefes çalışması yapmak.

•Dans etmek.

•Şarkı söylemek.

•Güneşe çıkmak.

•Sevdiğiniz kokuları koklamak.

•Doğada olmak.

•Hayallerinizi gerçekleştirmek.

•Sevdiklerinizle kucaklaşmak.

•Emek verip baktığınız bir bitkinin çiçek vermesini izlemek.

•Yeni doğmuş bir bebeği kucağınıza almak.

•Hobilerle uğraşmak. Kitap yazmak, resim yapmak, örgü örmek. Gerekirse yaptıklarınızı hediye etmek ve onların gözündeki mutluluğu fark etmek. Kalıcı mutluluk dediğimiz ise evrensel, her insan için geçerli;

•Öncelikle niyet etmekle başlamak.

•Hayatta gerçekten kim olduğunuzu fark etmek. Fark edin ki, gerçekten sizi neyin mutlu ettiğini bulabilesiniz. Bulduklarınız sizi işte, evde, evlilikte, hobilerinizde doğru yere götürsün.

•Olanı olduğu gibi kabul etme gücünü yükseltin. Yükseltin ki geçmişte yaşadığınız acılardan azat olun.

•Kalıcı mutluluk ne geçmişte ne de gelecekte, o şimdide. Bunu algılamaya çalışın. Bunun için emek verin

•Yaratılışla olan bağlantınızı hissedin. Bu his sizin bu dünyada ne kadar güvende olduğunuzu fark ettirtecek.

•Şükretmeyi bilin. Her şükredişinizde kalbiniz açılıp genişleyecek.

•Kendinize saygı duyun. Kendine saygısı olanın etrafına da saygısı olur.

•Saygı ile sevgi kol koladır. Neticesi mutluluktur.

•Bilginizi paylaşın.

•Karşılık almayı düşünmeden vermeyi bilin.

•Hiçbir şeyi kişisel almayın. İnsanların size yaptığını düşündüğünüz kötülüklerin sizinle ilgisi olmadığını fark edin. O kişi kendinden çıkışlı algı neticesinde bu sonuca ulaşmıştır. Konu her ne kadar siz diye gözükse de siz değilsiniz.

•Hafif olun. Ruhunuzda taşıdığınız ağırlıkları bırakmaya çalışın. Her bıraktığınız yük sizde mutluluk için bir yer açar. Emin olun.

•Hayata dürüst olun! Kendinizi kandırmaya çalışmayın. Gerçekler önce acıtsa da sonrası mutlulukla gelir.



''Öncelikle ‘mutluluk nedir?’ sorusunun cevabını verirsek söylediğim nedenleri kavramak daha anlamlı olur. Mutluluğun geçici ve kalıcı olmak üzere ikiye ayrıldığını düşünüyorum. Geçici mutluluklar bir sonuca bağlı ve elde edildiğinde bize mutluluk veren ve daha sonra etkisi kaybolanlar. Bunlar kişiden kişiye değişen subjektif kavramlar. Dolayısıyla yukarıda verdiğim örnekler seçilebilir. Mutlu olduğunuzu hissettiğiniz bu anlarda, vücut mutluluk hormonlarını salgılar ve süreç bitiminde tekrar eski haline döner.''



Tiraje Tekmen (Yaşam koçu)