menu

close

menu

close

menu

close

Topuklu ayakkabılarla bile rahat...

Topuklu ayakkabılarla hem şık ve hem de rahat olmak mümkün.

Gehwol Ayak Tarağı Koruyucusu, şimdi yılbaşı gecesi gibi özel gecelere topuklu ayakkabılarıyla damgasını vurmak isteyenlere sesleniyor. Ürün, gece boyu topuklu ayakkabılarınızla rahat etmenize ve eğlencenin tadını çıkarmanıza yardımcı oluyor.

Gehwol’ün yüksek topuklu ayakkabılar için ürettiği Ayak Tarağı Koruyucusu’nun silikon jel yastıkları, topuklu ayakkabının ayak tabanınızın ön kısmında sebep olduğu yanmayı ortadan kaldırdığı gibi, kaymayan yapısı sayesinde ayaklarınızın ayakkabının içinde öne doğru kaymasını da engelliyor. Her ayakkabıya rahatlıkla sığabilen ürün ayağınızı sürtünme ve basınca karşı koruyarak ayağın çabuk yorulmasına engel oluyor, ayrıca yıkanarak tekrar tekrar da kullanılabiliyor.


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler