Gehwol Ayak Tarağı Koruyucusu, şimdi yılbaşı gecesi gibi özel gecelere topuklu
ayakkabılarıyla damgasını vurmak isteyenlere sesleniyor. Ürün, gece boyu
topuklu ayakkabılarınızla rahat etmenize ve eğlencenin tadını çıkarmanıza yardımcı
oluyor.
Gehwol’ün yüksek topuklu ayakkabılar için ürettiği Ayak Tarağı Koruyucusu’nun silikon jel yastıkları, topuklu
ayakkabının ayak tabanınızın ön kısmında sebep olduğu yanmayı ortadan
kaldırdığı gibi, kaymayan yapısı sayesinde ayaklarınızın ayakkabının içinde öne
doğru kaymasını da engelliyor. Her ayakkabıya rahatlıkla sığabilen ürün ayağınızı sürtünme ve basınca
karşı koruyarak ayağın çabuk yorulmasına engel oluyor, ayrıca
yıkanarak tekrar tekrar da kullanılabiliyor.