Trump Cadde Hıdırellez’i panayırla karşılıyor!

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Trump Alışveriş Merkezi’nin terasındaki Trump Cadde, Hıdırellez’i panayır havasında karşılıyor

3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek birbirinden renkli etkinlikler arasında Bergama Band konserinden jonglör gösterilerine, niyetçiden tarotçuya akla gelen her şey var! Trump Cadde’ye ve Trump Alışveriş Merkezi’ne yerleştirilen Hıdırellez ağaçlarına ise dilekler asılacak. Baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilen Hıdırellez, kalpten geçen dileklerin kağıtlara döküldüğü ve bu dileklerin gerçekleşmesi için kutlamaların yapıldığı özel bir gün. İstanbul’un konteynerlı açık hava sosyal yaşam merkezi Trump Cadde Hıdırellez’i çok özel aktivitelerle kutlamaya hazırlanıyor. 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler arasında canlı müzikten hareketli gösterilere, şerbetçiden macuncuya, niyetçiden tarotçuya kadar panayır deyince akla gelen her şey var!



Aydın Bergamalı ile Bergama Band Konseri

Trompet ustası Aydın Bergamalı ile 3 Mayıs Cumartesi 17.00-19.00, 4 Mayıs Pazar ise 13.00-17.00 saatleri arasında Trump Cadde’de müzik dolu saatler yaşanacak.



Geleneksel lezzetler Trump Cadde’de!

Trump Cadde’de panayır süresince şerbetçi, macuncu, Maraş dondurmacısı gibi geleneksel tatlar ziyaretçilerle buluşurken kum sanatçısının, jonglörlerin, canlı heykellerin, tahta bacakların gösterileri eğlendirecek.



Dilekler hıdırellez ağacına…

Hem Trump Alışveriş Merkezi’nin içine hem de Trump Cadde’ye yerleştirilen Hıdırellez ağaçlarına ise ziyaretçiler dileklerini yazıp asabilecek.