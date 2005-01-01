Türkiye'de AVM gelişim hızı yavaşlıyor

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2005-2010 arasında yüzde 200 olan AVM artış oranı 2010-2015 arasında yüzde 67’ye kadar düştü. Gelecek beş yıllık gelişim hızının da yarı yarıya azalması bekleniyor.

Maptriks, Türkiye’de Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi ile ilgili araştırma sonuçlarını yayınladı. Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin (AVM) 2000 – 2020 yılları arasındaki gelişimini beş yıllık dönemler şeklinde ortaya koyan araştırmaya göre 2000 yılında yalnızca 10 ilde toplam 36 adet AVM bulunuyorken bu sayı 2015’te 58 farklı ilde yüzde 903 artışla 361’e çıktı.

Ancak beş yıllık dönemler dikkate alındığında alışveriş merkezlerinin gelişim hızının yavaşlamakta olduğu görülüyor. 2010 yılında 216 olan AVM sayısı göz önüne alındığında geçen 5 yıllık dönem içerisinde artış hızı yüzde 67 oldu. Bu yıl inşaat ve proje halindeki 114 alışveriş merkezi planı dikkate alındığında Türkiye’deki AVM sayısının 2020’de bu yıla kıyasla yüzde 32 artması bekleniyor.