Türklerin %71’i yaşlanmaktan korkmuyor

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Pfizer Türkiye, yaşlanma ve uzun yaşama konulu araştırmasıyla, Türkiye’de 13 farklı ilde yaşayanların yaşlılık hakkında duygu ve düşüncelerine ışık tuttu.

Türkiye genelinde 13 şehirde 1320 kişiye yapılan araştırmaya göre Türklerin yüzde 71’i yaşlanmaktan korkmuyor. Ankete göre yaşlanma konusunda en korkusuz Malatyalılar olurken; Trabzonlular ise aşkı ömürlük yaşıyor.

“Sen Çok Yaşa” projesi kapsamında Türkiye’nin uzun yaşama ve yaşlanmaya bakış açısını ortaya çıkarmak amacıyla Pfizer Türkiye tarafından Ipsos araştırma şirketine yaptırılan araştırmada kadınların yüzde 64’ü, erkeklerin yüzde 77’si yaşlanmaktan korkmadıklarını ifade etti. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Balıkesir, Adana, Samsun, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Antalya, Gaziantep ve Malatya olmak üzere 13 şehirde yapılan anketlere göre konu yaşlanmak olunca en korkusuz şehirler sırasıyla Malatya (yüzde 89), İzmir (yüzde 84) ve Balıkesir (yüzde 80).



Erkekler “içinden geldiği gibi”, kadınlar “yaşının gerektirdiği gibi”

Anket genelinde “İçinizden geldiği gibi mi yaşınızın gerektirdiği gibi mi yaşıyorsunuz?” sorusunu “yaşımın gerektirdiği gibi yaşıyorum” diye yanıtlayanlar yüzde 47 olurken, verilen cevaplara göre Türklerin yüzde 53’ü kaç yaşında olduğunu umursamıyor ve içinden geldiği gibi yaşıyor. Kadınlar ve erkekler arasında yaşa göre davranma bilinci konusundaki farklılık dikkat çekici boyutlarda. Kadınların çoğunluğu (yüzde 51) “yaşımın gerektirdiği gibi yaşıyorum” derken, erkeklerin yüzde 57’si “içimden geldiği gibi yaşıyorum” diyor. Şehirlere bakıldığında en çok Trabzonlular (yüzde 91), Balıkesirliler (yüzde 71) ve Ankaralılar (yüzde 65) “yaşımın gerektirdiği gibi yaşıyorum” diye cevap verirken, yaşına göre değil içinden geldiği gibi yaşayanlar Adana (yüzde 69), Gaziantep (yüzde 68) ve Antalya’da (yüzde 58) çoğunlukta.



Katılımcıları 65 yaşından sonra en çok sağlıklı olmak mutlu ediyor

Verilen cevaplara göre, 65 yaşından sonra insanları en çok sağlıklı olmak (yüzde 42), daha sonra ise huzur (yüzde 26) mutlu ediyor. Bunları yüzde 26 oranında aileyle birlikte olmak takip ediyor.

Yaşlanmaktan korkanlar, onları en çok korkutan şeylerin sırasıyla ölüm (yüzde 53), fiziksel zayıflık (yüzde 41) ve kronik bir hastalığa yakalanmak (yüzde 35) olduğunu söylüyor. Bunları hafıza kaybı (yüzde 31) ve maddi yetersizlik (yüzde 22) takip ediyor.



Trabzonlular aşkı ömürlük yaşıyor

Ankete katılanların yüzde 68’i yaşlandığında da eşine hala eskisi gibi aşık kalacağını düşünüyor. Özellikle Trabzonlular (yüzde 100), Gaziantepliler (yüzde 82) ve Adanalılar (yüzde 73) bu konuda kendilerinden oldukça emin. En pozitif şehir yüzde 100 evetle Trabzon olurken, en negatif şehir ise yüzde 60 oranında hayır ile Ankara.



Kadınlar sağlıklı beslenmeye daha çok dikkat ediyor

Sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenip beslenmedikleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 53’ü sağlıklı yaşlanmak için sağlıklı beslendiklerini söylerken, kadınlar yüzde 57 oranıyla sağlıklı beslenmeye daha çok dikkat ediyor. Erkeklerde sağlıklı beslenenlerin oranı yüzde 49. En sağlıklı beslenen kentler sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 67 ile Adana ve Balıkesir. En sağlıksızlar ise yüzde 54 ile İstanbul ve Gaziantep.

Yaşlandıklarında hayat kalitesi ve yaşam tarzlarının aynı kalacağını düşünenler yüzde 53 olurken, “daha iyi olacak” diyerek pozitif düşünenler yüzde 20’de kalıyor; yüzde 17 ise “daha kötü olacak” diyor. İllere bakıldığında hayat kalitesi ve yaşam tarzlarının aynı kalacağına Trabzonlular yüzde 70 oranında, Adanalılar ve Ankaralılar yüzde 66 oranında inanan ve yaşlılık dönemine pozitif bakan illeri oluşturuyor.