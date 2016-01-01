Yeni nesilden umutsuz muyuz? Asla! Bu ülkenin çok aydın, çok akıllı, çok ileri görüşlü, çok çalışkan, azimli ve başarılı gençleri var. Bir kısmı yurt dışında yaşasa da, ödülleri ile bizi gururlandırmayı başarıyorlar. 2016’da dünya çapında, spordan sanata pek çok alanda birincilik alan isimlerin hikayelerine ortak olduk.

21 YAŞINDAKİ İREM YAMAN, TÜRKiYE’YE BİR ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDIRDI. ANKARALI

SPORCUNUN SIRADAKİ HEDEFİ İSE 2020 OLİMPİYATLARI.











Tekvandoyla tanışmanız nasıl oldu?

Dokuz yaşındayken, annemin isteğiyle belediye tarafından verilen yaz kursunda başladım. Daha sonra babamın spor salonu açmasıyla birlikte çalışmalarım hızlandı.





Antrenör bir babaya sahip olmanın, şampiyonluğa giden yoldaki payı ne?

Öncelikle yaşayacağım tüm zorlukların bilincindeydi ve her zaman beni destekledi, hep yanımda oldu. Pes etmemem için elinden geleni yaptı. Eksiklerimi tespit ederek bu yönde kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Bu yüzden kazandığım başarılardaki rolü oldukça fazla.



Şampiyon olduğunuzda ne hissettiniz?

Tarif edilemez bir duygu, hep bu anı bekliyordum, bunun için yıllarca çalıştım. Birincilik kürsüsünde olacağım anı hayal ettim. Şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırmak büyük bir onur ve gurur oldu benim için.



Sıradaki hedefiniz ne?

2015 yılında dünya şampiyonu oldum, sıradaki hedefim öncelikle 2017 yılında Türk tekvando tarihinde bir ilki gerçekleştirip bayanlar kategorisinde ikinci kez dünya şampiyonu olmak ve 2020 olimpiyatlarında ülkemi temsil ederek altın madalya kazandırmak.



Hırslı mısınız?

Kesinlikle. Başarılı olmak ve başarının devam etmesi için hırs olmazsa olmazlardan.



Özel hayatında nasıl biri İrem Yaman?

Sakin bir yapıya sahibim. Spordan geri kalan zamanımda daha çok arkadaşlarımla ve ailemle zaman geçirmeyi tercih ediyorum. Üniversite hayatıma önem veriyordum, erken bitirmek istedim ve üç yılda bitirmek için geri kalan zamanımı okulda geçirdim. Bu yıl mezun oldum ve şimdi tamamen spora odaklanıp hedeflerime ulaşmak istiyorum. Arkadaşlarıma da daha fazla zaman ayıracağım.



Motivasyonunuzu parlatan, sizi harekete geçiren ‘o’ cümle ne?

Sen en iyisisin ve senin rakibin yok.

Kısa Kısa

Zamanın size öğrettiği en önemli şey ne?

Hayal etmek, istemek ve çalışmak, başarmanın yüzde doksanıdır.



Şu an sizi hangi ‘an’a ışınlayalım?

2020 olimpiyatlarında birincilik kürsüsünde olduğum ana kesinlikle.



Çocukluğunuzdayız. Aklınıza gelen en mutlu an?

İlk madalyamı aldığımda babamın hediye olarak telefon alması.



Kurduğunuz hayallere yakın mısınız?

Hayal ediyorum, istiyorum ve çalışıyorum. Eğer bunları yapabiliyorsam hedefimin yarısı gerçekleşmiştir ve diğer yarısı gerçekleşmesi için zamanı bekliyordur.

