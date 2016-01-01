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YAŞINDAKİ İREM YAMAN, TÜRKiYE’YE BİR ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDIRDI. ANKARALI
SPORCUNUN
SIRADAKİ HEDEFİ İSE 2020 OLİMPİYATLARI.
Tekvandoyla tanışmanız nasıl oldu?
Dokuz yaşındayken, annemin isteğiyle belediye tarafından
verilen yaz kursunda başladım. Daha sonra babamın spor salonu açmasıyla
birlikte çalışmalarım hızlandı.
Antrenör bir babaya sahip olmanın, şampiyonluğa giden yoldaki payı ne?
Öncelikle yaşayacağım tüm zorlukların bilincindeydi ve
her zaman beni destekledi, hep yanımda oldu. Pes etmemem için elinden geleni
yaptı. Eksiklerimi tespit ederek bu yönde kendimi geliştirmeme yardımcı oldu.
Bu yüzden kazandığım başarılardaki rolü oldukça fazla.
Şampiyon olduğunuzda ne hissettiniz?
Tarif edilemez bir duygu, hep bu anı bekliyordum, bunun
için yıllarca çalıştım. Birincilik kürsüsünde olacağım anı hayal ettim.
Şampiyon olup Türk bayrağını dalgalandırmak büyük bir onur ve gurur oldu benim
için.
Sıradaki hedefiniz ne?
2015 yılında dünya şampiyonu oldum, sıradaki hedefim
öncelikle 2017 yılında Türk tekvando tarihinde bir ilki gerçekleştirip bayanlar
kategorisinde ikinci kez dünya şampiyonu olmak ve 2020 olimpiyatlarında ülkemi
temsil ederek altın madalya kazandırmak.
Hırslı mısınız?
Kesinlikle. Başarılı olmak ve başarının devam etmesi için
hırs olmazsa olmazlardan.
Özel hayatında nasıl biri İrem Yaman?
Sakin bir yapıya sahibim. Spordan geri kalan zamanımda
daha çok arkadaşlarımla ve ailemle zaman geçirmeyi tercih ediyorum. Üniversite
hayatıma önem veriyordum, erken bitirmek istedim ve üç yılda bitirmek için geri
kalan zamanımı okulda geçirdim. Bu yıl mezun oldum ve şimdi tamamen spora
odaklanıp hedeflerime ulaşmak istiyorum. Arkadaşlarıma da daha fazla zaman
ayıracağım.
Motivasyonunuzu parlatan, sizi harekete geçiren ‘o’ cümle ne?
Sen en iyisisin ve senin rakibin yok.
Kısa Kısa
Zamanın size öğrettiği en önemli şey ne?
Hayal etmek, istemek ve çalışmak, başarmanın yüzde doksanıdır.
Şu an sizi hangi ‘an’a ışınlayalım?
2020 olimpiyatlarında birincilik kürsüsünde olduğum ana kesinlikle.
Çocukluğunuzdayız. Aklınıza gelen en mutlu an?
İlk madalyamı aldığımda babamın hediye olarak telefon alması.
Kurduğunuz hayallere yakın mısınız?
Hayal ediyorum, istiyorum ve çalışıyorum. Eğer bunları yapabiliyorsam hedefimin yarısı gerçekleşmiştir ve diğer yarısı gerçekleşmesi için zamanı bekliyordur.