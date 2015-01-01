Türkiye’nin ünlü anneleri ile çocukları Samsung mutfağında bir araya geldi.

Mutfaktaki iş birliğini anneler ve çocukları arasındaki bağı güçlendiren en etkili araçlardan biri olarak gören Samsung ElectronIcs, 8 Mayıs’ta Hello dergisi ile düzenlediği Anneler Günü etkinliğiyle, Türkiye’nin tanınmış anneleri ile çocuklarını Mutfak Sanatları Akademisi’nde buluşturdu. Anneler Günü’ne özel olarak 8 Mayıs’ta, Hello dergisi iş birliğiyle düzenlenen bu özel etkinlikte, ünlü anneler ve çocukları Samsung mutfağına girerek Mutfak Sanatları Akademisi’nin (MSA) başarılı şefleri rehberliğinde hünerlerini sergiledi. ‘Canım Annem, Ben ve Samsung’ adı altında düzenlenen etkinliğe Ayşe Kucuroğlu, Işıl Reçber, Elif Gönlüm, Fatoş Sarıgül, Aylin Yılmaz ile Nevşah Fidan Karamehmet katıldı. Samsung’un mutfakta harikalar yaratan ürünü Samsung Dual Cook Fırın ile marifetlerini ortaya koyan anneler ve çocukları; MSA’nın uzman şefleri eşliğinde, etkinliğe özel olarak hazırlanan reçetede yer alan birbirinden leziz tatlıları birlikte pişirdi.