Kıbrıslı moda tasarımcısı Tezel Ziya, Garden Inn Haliç İstanbul Otel’de “Kadına Şiddete Hayır” adı altında bir defile düzenledi.





Koreografisini Asil Çağıl’ın yaptığı defileye ünlü organizatör Erkan Özerman, modacı Mehmet Köymen ve sosyetenin önde gelen isimlerinden çok sayıda davetli katıldı. Günay Musayeva, Sema Şimşek, Ebru Ürün, Nilüfer Kurt ,Tuğçe Sarıkaya, Yağmur Ayaz, Gamze Balım gibi ünlü Best Modellerin görev aldığı defilede, Marina Federenko giydiği kanlı kefenli kıyafet ilgi çekti.Günümüzün kanayan yarası, “Kadına Şiddete Hayır” temalı defilenin koreografisini ve show'larını başarılı koreograf Asil Çağıl yaptı. Koleksiyonunda gökkuşağı renklerine yer veren tasarımcı Tezel Ziya, her duygunun bir rengi olduğunu ve farklı duyguları tasarımlarında kullandığı renklerle anlatmaya çalıştığını söyledi.118-T Yönetim Çevresi eski Beşiktaş Lions Kulübü Derneği tarafından burslu öğrencilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen defilede, Günay Musayeva, Sema Şimşek, Ebru Ürün, Nilüfer Kurt, Tuğçe Sarıkaya, Yağmur Ayaz, Gamze Balım, Yelda Kara, Açelya Kartal, Sanem Balcı, Özlem Katipoğlu ve Marina Federenko gibi ünlü mankenler podyuma çıktı. Gecenin sponsorluğunu Alpet, Cyprus Xp Travel,Lugo design.Interiors yaptı. Sunuculuğunu ise Hande Aras’ın üstlendi. Gecenin finalinde ünlü modeller kadın şiddeti temalı finalle podyuma veda etti.