Dockers'ın, Salt Galata’da gerçekleştirilen 30’uncu yaş günü partisinde moda ve gösteri dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi.

Dockers®, 30’uncu yaş gününü Salt Galata’da gerçekleştirilen eğlenceli bir parti ile kutladı. DJ’liğini Oben Budak’ın yaptığı partide Alexander Kokoskeriya, davetlilerle kişiye özel styling önerilerini paylaştı. Gecenin sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlendi.





Markanın bu yıl beğeniye sunduğu ‘Four Essential Styles’ konsepti, erkeklerin iyi görünmeleri ve özgüvenli hissetmeleri için işlerini kolaylaştıracak yepyeni bir sistemle yaratılmış. Farklı kumaş ve renk tercihlerine sahip pantolonlar ve onlara uygun parçalar 4 ana tarz altında toplanmış. Jean rahatlığı sunan The Jean Cut, yaşanmışlık hissi veren The Broken-In, smart-casual’ın hakkını veren The Clean Khaki ve jilet gibi görüntüsüyle The Best Pressed, doğru erkek giyiminin temelini atacak parçalar. Bunların arasından erkekler, hayatlarındaki her ortama mükemmel uyum sağlayacak doğru pantolonu ve stili kolayca seçebilecek.