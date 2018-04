"Unutulmayan" 1 Nisan şakaları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yüzyıllardır insanların birbirine şaka yaptığı 1 Nisan tarihi, dünyanın birçok yerinde hafızalarda yer alan birçok şakaya tanıklık etti. Peki nereden çıktı bu 1 Nisan, işte çeşitli rivayetler...

Dünyanın birçok ülkesinde insanların birbirlerine şakalar yaptığı 1 Nisan, 1500'lü yıllardan bugüne kadar birçok ilginç şakayla hafızalarda yer tuttu.



1 Nisan şakalarıyla ilgili rivayetler 1564 yılına kadar dayanıyor. Rivayete göre, o tarihe kadar Fransa'da yılbaşı 1 Nisan'da kutlanırken dönemin Fransa kralı 9. Charles, yılbaşının 1

Ocak'a alınmasına karar verdi. Ancak bazı Fransızlar, 1 Nisan'da şaka olsun ve insanlar gülsün diye "mutlu yıllar" dileyip insanlara hediyeler almaya devam etti.. O tarihten itibaren 1 Nisan, insanların birbirine şaka yaptığı bir gün olarak yaşatılıyor.



Akıllarda kalan büyük şakalar

1 Nisan'da insanların birbirlerine yaptığı şakalar kadar uluslararası boyuta taşınmış şakalar da hafızalarda yerini koruyor.

Akıllarda kalan 1 Nisan şakalarından bazıları şöyle:



- İngiliz yayın kuruluşu BBC, 1957'deki 'Panorama' adlı programında, aşırı ılık geçen kış mevsimi ve spagettilere saldıran zararlı böceklerin ortadan kalkması nedeniyle, İsviçre köylerinde bulunan spagetti ağaçlarında rekor rekolte elde edildiği yayınlandı. Yayından sonra binlerce İngiliz, kanalı arayarak evlerinde ve bahçelerinde nasıl spagetti ağacı yetiştirebileceklerini sordu.



- 1962'de İsveç'in siyah beyaz yayın yapan tek televizyon kanalına çıkan bir teknisyen, televizyon ekranının önüne naylon kadın çorabı gerildiğinde görüntünün renkli hale geleceğini açıkladı ve yüzbinlerce izleyici bu yöntemi denedi.



- 1998'de "New Mexicans for Science and Reason" dergisi, Alabama Eyalet Meclisi'nin Pi sayısının 3.14159 olan değerini 3.0 olarak değiştirmeyi kabul ettiğini yazdı. Alabama Eyalet Meclisi'ne binlerce protesto mektubu gelince olayın bir şaka olduğu anlaşıldı.



- Türkiye'de ise YGS'ye girecek arkadaşının internet şifresini öğrenen genç, arkadaşının sınav giriş yerini Kastamonu yerine Hakkari olarak değiştirdi. Sınava giriş kağıdı eline geçince neye uğradığını şaşıran genç, sınava girmek için bin 400 kilometre yol giderek sınava Hakkari'de girmek zorunda kaldı.



- Antalya'da ise dayısına şaka yapmak isteyen bir genç, mahalle camisinden dayısının salasını okuttu. Dayısının şikayetçi olması üzerine genç ve arkadaşı 2.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



(AA)