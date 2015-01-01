Filmlerin ve dizilerin hafızalarda yer eden, iz bırakan unutulmaz öğretmenleri...

Listenin ilk sırasında elbette Hababam Sınıfı'nın düşmanı gibi görünen ama çocukları için hiçbir fekadarlıktan kaçırmayan, fedakar Mahmut Hoca var.Hayat Bilgisi dizisinde Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir "Hoca camide" cümlesi ile hala akıllarda…Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem, gelmiş geçmiş en unutulmaz beden eğitimi öğretmeni…Whiplash filminde okulun en sert öğretmenlerinden biri olan caz duayeni Terence Fletcher'ı Jonathan Kimble Simmons canlandırmıştı...Robin Williams, Ölü Ozanlar Derneği'nde John Keating rolüyle başarılı ve bir o kadar da farklı olan edebiyat öğretmeniyle öğrencilerine özgürlüğü, hayatı, dünyaya farklı açılardan bakmayı anlatıyordu.