Mahmut Hoca
Listenin ilk sırasında elbette Hababam Sınıfı'nın düşmanı gibi görünen ama çocukları için hiçbir fekadarlıktan kaçırmayan, fedakar Mahmut Hoca var.
Afet Öğretmen
Hayat Bilgisi dizisinde Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir "Hoca camide" cümlesi ile hala akıllarda…
Badi Ekrem
Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem, gelmiş geçmiş en unutulmaz beden eğitimi öğretmeni…
Terence Fletcher
Whiplash filminde okulun en sert öğretmenlerinden biri olan caz duayeni Terence Fletcher'ı Jonathan Kimble Simmons canlandırmıştı...
John Keating
Robin Williams, Ölü Ozanlar Derneği'nde John Keating rolüyle başarılı ve bir o kadar da farklı olan edebiyat öğretmeniyle öğrencilerine özgürlüğü, hayatı, dünyaya farklı açılardan bakmayı anlatıyordu.