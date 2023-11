Urla’nın Göz alıcı Doğası Evinizin Misafiri olmaya hazırlanıyor

Urla’nın en özel bölgelerinden biri olan Kekliktepe’de 68 dönümlük bir alana yayılan sadece 68 villa ile yılın 12 ayı butik ve yepyeni bir yaşam başlıyor. Yemyeşil vadileri ve tertemiz havası ile doğaya duyduğunuz özlemi gidermek için tasarlanan Mesa Urla Kekliktepe, asırlık zeytin ağaçları arasında yer alan doğayla kusursuz bir uyum içerisindeki mimarisiyle “İyi ki buradayım!” dedirtecek. MESA’nın yenilikçi mimari tasarım algısına Urla’nın mimari diline özgün cümleler ekleyen tasarımı ile Mesa Urla Kekliktepe, dinginliği, zeytin ağaçlarını, kuş seslerini ve üzüm bağlarının toprak kokusunu modern yaşamın unsurları ile ustalıkla harmanlıyor.

Mesa Urla Kekliktepe, hafif eğimli yapısının avantajını kullanarak, bölgenin yeşil ve doğal dokusunu her villa için eşsiz bir manzara haline getiriyor.

Ege’nin doğal bitki örtüsü geniş bahçelerinizle buluşuyor. Urla’nın zeytin ağaçları ve kekik kokuları arasında size sunduğu doğal koşu ve yürüyüş parkurları ile sağlıklı ve huzurlu bir yaşam şimdi, burada sizi bekliyor.

Evinizden dışarı adım attığınız anda özel havuzunuzun ışıltılı suları sizi karşılayacak. İster keyif ister spor amaçlı kullanabileceğiniz kişisel havuzunuzda, suyun terapi etkisi yaratan hissiyatını her gün yeniden deneyimleyeceksiniz. Günün her anı ayrı güzellikte tadını çıkarabileceğiniz havuzunuz, evinizin vazgeçilmez bir parçası.

Sosyal alanlarında, günün her saati sunulacak hizmetler ile güzel anılar biriktireceğiniz keyifli paylaşım anları şimdi, burada sizi bekliyor. İster farklı öğünlerde zengin lezzetleri tadarken, ister komşularınızla paylaşacağınız eğlenceli anlarda ister ortak spor alanlarında her an size özel olacak.

Çocuklarınızın toprağa basarak, tabiatın sunduklarını her gün yeniden keşfederek, rahatça koşarak, oynayarak, eğlenerek, Urla’nın bitki örtüsüyle sarmaş dolaş büyüyebileceği bir yaşam.

İster gastronominin yeni başkenti Urla’nın farklı bölgelerinde, gusto ve organik lezzetlerin birleştiği gurme restoranlarda ister evinizin bahçesinde kuracağınız organik Ege tatları ile donatılmış sofralarınızda… Doğanın sunduğu taptaze lezzet seçenekleri yaşamınızın ayrılmaz bir parçası haline gelirken sadece bedeninizi değil, ruhunuzu da besleyecek.

Urla’nın çok özel konumu sayesinde İzmir’in her noktasına kolayca ulaşabileceksiniz. MESA, Urla Kekliktepe’den Urla Merkez’e 7 dakika, Urla İskelesi’ne 10 dakika, Seferihisar’a 20 dakika, Alaçatı’ya 35 dakika, Çeşme’ye ve İzmir şehir merkezine ise 50 dakikada ulaşmak mümkün. İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise Mesa Urla Kekliktepe’den sadece 45 dakika uzaklıkta.

Kırk kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini yemyeşil vadilerde sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege’nin muhteşem bir köşesinde 2023 sonunda yeni bir yaşama, esnek ödeme planları ve %1 KDV avantajı ile adım atmak için Mesa Urla Kekliktepe sizi bekliyor.

