Uzmanlardan uyarı: Güneş tutulurken selfie çekmeyin

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Güneş tutulurken selfie çekmeyin!

Güneş tutulması sırasında akıllı telefonlardan çekilen selfie'lerin körlük riski yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiltere Göz Doktorları Koleji'nden yapılan açıklamada, cuma günü gerçekleşecek güneş tutulması sırasında güneşe doğrudan bakılmaması gerektiği sadece fotoğraf çekme sırasında bakılmasının gözün gerisinde çok ciddi zararlara yol açabileceği belirtildi.

Uzmanlar güneşe doğrudan bakmak yerine güneş gözlüğü ve isli cam ile bakılması gerektiği tavsiyesinde bulundular.

Klinik Danışmanı Dr. Susan Blakeney, çıplak gözle güneşe asla doğrudan bakılmaması gerektiğini belirterek güneşten gelebilecek çok güçlü radyasyon ışınlarının retinada yanıklara yol açabileceğini söyledi.

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında dünya ile güneş arasına girmesiyle gerçekleşiyor.

(DHA)