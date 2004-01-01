Van Gölü kaç yaşında?

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Van Gölü'nde 12 ülkeden 36 bilim insanının yaptığı araştırma ile, gölün 600 bin yaşında olduğu belirlendi.

Van Gölü'nde 'Paleo-Van projesi' kapsamında, tabanından örnekler alıp inceleyen bilim insanları, gölün yaşının 600 bin olduğunu belirledi.



Dünyadaki iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın nedenlerini araştırmak için 2004 yılında Van Gölü'nde 12 ülkeden 36 bilim insanının yaptığı araştırmanın sonuçları belli olmaya başladı. Önemli veriler elde edilen araştırmada, son olarak Van Gölü'nün yaşı ortaya çıktı. Türkiye'den Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Almanya'dan Bremen ve Bonn Üniversiteleri ile İsviçre Çevre Bilimleri Enstitüsü'nün ortaklaşa yürüttüğü, TÜBİTAK ve Uluslararası Karasal Bilimsel Sondajlama Programı (ICDP) tarafından desteklenen proje kapsamında, Van Gölü üzerine kurulan platformlarla gölün 700 metre derinliğinden sondajlarla karotlar (örnek) alındı. 11 yıldır Almanya ve İsviçre'deki laboratuvarlarda incelenen karotlardan bilim insanları Van Gölü ve iklim değişiklikleriyle ilgili önemli sonuçlara ulaştı.



VAN GÖLÜ'NÜN YAŞI 600 BİN YIL

Araştırmaya lojistik destek veren YYÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Feray Meydan araştırmada çok önemli verilerin elde edildiğini söyledi. Elde edilen karotlarda detaylandırma çalışmalarının hala sürdüğünü belirten Yrd.Doç.Dr. Meydan, "Van Gölü'nün yaşı önceki araştırmalarda 400 bin yıl olarak belirlenmişti. Paleo-Van Projesi'nin verilerine göre 400 bin yıl olarak belirlenen yaş, 600 bin yıl olarak önümüze çıktı" dedi.



GEÇMİŞ DEPREMLERİN İZİ DE ARANIYOR

Araştırmada geçmişteki depremlerin izlerinin de arandığını belirten Yrd. Doç.Dr. Meydan, "Geçmiş deprem etkinliğinin sayısı ve büyüklüğü konusunda çalışmalar devam ediyor. Bunlar ilk ve en büyük veriler. Ortalama tespit edilen sismik hareketlilik sayısı 600. Yani her 1000 yılda önemli bir deprem aktivitesi oluyor. Ayrıca Van Gölü'nün çevresinde volkanik dağlar var. Volkanik aktivitelerin izini de göl kayıtlarında görmemiz mümkün. Ancak Van Gölü'nün altında volkanik bir hareketlilik şu anda yok" dedi. (DHA)



