Her alanda kullandığımız değerli besleyici yağları neden çamaşırlarımıza bakım yaparken de kullanmayalım?

Kişisel Bakım ve Kozmetik sektörlerinden ilham alan dünya markası Vernel, giysilere bakım yapan yepyeni bir yumuşatıcı üretti; Vernel Max Soft & Oils!



Vernel Max Soft & Oils serisi, tüketicilerin kendi stillerini ve moda konusundaki yeteneklerini gösterebilecekleri Altın Damla Günleri kampanyası ile birlikte Eylül ayında raflarda yerini almaya başladı. Instagram veya Facebook’ta #VernelAltinDamla etiketi ile favori kombinlerini paylaşan tüketiciler Ivana Sert ile tanışma fırsatı yakalayabilecek. Ivana Sert, “Altın Damla Günleri” kapsamında en çok beğeni alan 10 paylaşım arasından seçeceği 5 kişiyi bizzat evlerinde ziyaret edip, gardroplarını yorumlayacak. Şanslı kişilere stil, moda ve kıyafet bakım önerileri verecek. Son katılım tarihi 11 Aralık 2016 ! Detaylı bilgi için: http://bit.ly/2eFtRcA



*Bu bir ilandır.



