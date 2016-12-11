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Vernel ve Ivana Sert ile Altın Damla Günleri

Her alanda kullandığımız değerli besleyici yağları neden çamaşırlarımıza bakım yaparken de kullanmayalım?

Kişisel Bakım ve Kozmetik sektörlerinden ilham alan dünya markası Vernel, giysilere bakım yapan yepyeni bir yumuşatıcı üretti; Vernel Max Soft & Oils!

Vernel Max Soft & Oils serisi, tüketicilerin kendi stillerini ve moda konusundaki yeteneklerini gösterebilecekleri Altın Damla Günleri kampanyası ile birlikte Eylül ayında raflarda yerini almaya başladı. Instagram veya Facebook’ta #VernelAltinDamla etiketi ile favori kombinlerini paylaşan tüketiciler Ivana Sert ile tanışma fırsatı yakalayabilecek. Ivana Sert, “Altın Damla Günleri” kapsamında en çok beğeni alan 10 paylaşım arasından seçeceği 5 kişiyi bizzat evlerinde ziyaret edip, gardroplarını yorumlayacak. Şanslı kişilere stil, moda ve kıyafet bakım önerileri verecek.  Son katılım tarihi 11 Aralık 2016 ! Detaylı bilgi için: http://bit.ly/2eFtRcA 

*Bu bir ilandır.


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