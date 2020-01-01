Volvo Car Turkey, yeni modeli Yeni Volvo S90 lansmanını gerçekleştirdi.

Yeni Volvo S90, Raffles İstanbul Zorlu Center’da gerçekleşen lansmanla ilk kez tanıtıldı.

Halit Ergenç’in sunumu ile gerçekleşen lansman, Volvo Cars 2020 vizyonu için hazırlanan özel film gösterimi ile başladı. Davetliler lansmana özel hazırlanan farklı odalarda Volvo Cars’ın son modelinin tasarım, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle ilgili sunumları dinlediler. Yeni Volvo S90’ın performansından ilham alınarak tasarlanan dans performansının ardından, davetliler modeli yakından inceleme fırsatı buldu.



Davette konuklar ayrıca HoloLens ile Volvo’nun insan-odaklı inovasyonu temsil eden ve deneyimin merkezine insanı koyan yeni teknolojilerini Türkiye’de ilk kez deneyimleme fırsatı buldu. Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) deneyiminde konuklar Yeni Volvo S90’ın tüm güvenlik teknolojilerinin keşfederek sanal bir test sürüşü gerçekleştirdi.







Ön siparişi başlayan Yeni Volvo S90, Türkiye’de D5 AWD motor ile 291.540TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Yeni Volvo S90, Eylül ayında yetkili satıcılarda yerini alacak.

