"Watch Hunger Stop" kampanyası

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Michael Kors'un kampanyasıyla kendi dijital tişörtünüzü yapın ve tüm dünyaya sesinizi duyurun!

Michael Kors’un Türkçe dil seçeneği de bulunan açlıkla savaş internet sitesini ziyaret edip kendi dijital tişörtünüzü yaratmaya ne dersiniz? Böylece tüm dünya sizi ve bugün açlıkla savaşmak için ne yapmak istediğinizi görebilir! Lily Aldridge, Candice Swanepoel ve Liu Wen Michael Kors’un açlıkla savaşına destek olmak için Watch Hunger Stop tişörtleri ile kampanya çekiminde poz verdiler ve kampanya videosunda yer aldılar. Kampanya videosunu watchhungerstop.com sitesinden izleyebilirsiniz.

Siz de fotoğrafınızı çekebilir, videonuzu kaydedebilir ve yarattığınız dijital tişörtünüz ile tüm dünyaya sesinizi duyurabilirsiniz.

Galeriye kaydedilen her dijital tişört için Michael Kors ihtiyaç sahibi çocuklara 50 öğün yemek bağışlıyor!

Yarattığınız dijital tişörtünüze dilediğiniz sayıda arkadaşınızı etiketleyerek onları da kampanyaya davet edebilirsiniz.