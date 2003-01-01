Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin ‘en iyileri’nin belirlendiği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni, 24 Mart’ta iş, cemiyet ve magazin dünyasından pek çok ünlü ismin katılımıyla Raffles İstanbul Otel’de gerçekleşti.

Dünyaca ünlü güzellik ve kişisel bakım ürünleri perakende markası Watsons tarafından dünyada 16 yıldır 11 ülkede, Türkiye’de ise geçen sene ilki düzenlenen, yılın en iyi güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin seçildiği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, bu sene ikinci kez düzenlendi. Watsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu’nun ev sahipliğinde Raffles İstanbul Otel’de gerçekleşen ödül töreninde ödüller sahiplerine sunuldu.

Kısa bir süre önce yeni parfümünün lansmanını yine Watsons’ta yapan Emina Sandal ile güneş bakım ürünlerine kendi ismini veren Eda Taşpınar da ödül törenine katılanlar arasındaydı. Tiyatro oyuncusu ve sunucu Doğa Rutkay Kamal’ın sunumuyla renklenen ödül gecesinde, makyaj ürünlerinden saç bakım ürünlerine, erkek bakım ürünlerinden cilt bakım ürünlerine kadar müşteriler, blogger’lar ve basın mensuplarının seçimleri ile belirlenen 18 ürüne Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülü verilirken, 6 ayrı kategoride ise özel ödül verildi. Gecede ayrıca 7 farklı kategoride sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlere de özel ödüller verildi. Azra Akın ‘En Güzel Dudak Ödülü’; Defne Samyeli ‘En Güzel Cilt Ödülü’; Özge Ulusoy ‘En Güzel Saç Ödülü’; Saba Tümer ‘En Güzel Gülen Ödülü’; Umut Eker ‘En Stil Erkek Ödülü’ ve Ebru Şallı ‘Sağlıklı Yaşam Ödülü’nün sahibi oldu.







WATSONS ÖZEL ÖDÜLLERİ

En Güzel Dudak Ödülü – Azra Akın

En Güzel Cilt Ödülü – Defne Samyeli

En Güzel Saç Ödülü – Özge Ulusoy

En Güzel Gülen Ödülü – Saba Tümer

En Stil Erkek Ödülü – Umut Eker

Sağlıklı Yaşam Ödülü – Ebru Şallı





WATSONS GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÖDÜLLERİ

En İyi Makyaj Ürünü: Max Factor False Lash Maskara

En Yenilikçi Makyaj Ürünü: L’Oreal Paris SuperStar Maskara

En İyi Yüz Bakım Ürünü: Pure Beauty BB Cream

En Yenilikçi Yüz Bakım Ürünü: Garnier Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

En İyi Şampuan: Urban Care Biotin & Keratin Şampuan

En İyi Saç Bakım Ürünü: Pantene Argan Yağlı Elixir Serum

En İyi Ağız Bakım Ürünü: Listerine Advance White

En İyi El & Vücut Bakım Ürünü: Neutrogena Yoğun Bakım Kremi

En İyi Duş Jeli: Palmolive Duş Jeli

En İyi Deodorant: Nivea Invisible Black & White Deo

En İyi Güneş Ürünü: Sebamed Multi Protect Güneş Kremi

En İyi Tırnak Ürünü: Pastel Nude Oje

En İyi Saç Boyası: L’Oreal Paris Excellence Intense Saç Boyası

En İyi Güzellik Aksesuarı: beautyblender Makyaj Süngeri

En İyi Bakım & Güzellik Cihazı: Scholl Velvet Smooth Express Pedi

En İyi Erkek Bakım Ürünü: Axe Black Deo

En İyi Sağlıklı Yaşam Ürünü: The LifeCo Organik Hindistan Ceviz Yağı

En iyi Watsons Özel Ürünü: Rimmel Kate Moss Nude Serisi



WATSONS GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÖDÜLLERİ ÖZEL KATEGORİLER:

Watsons Card Üyelerinin Seçimi: Garnier Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu

Blogger Özel Ödülü: Pure Beauty BB Krem

Basın Özel Ödülü: Scholl Velvet Smooth Express Pedi

Yılın Yeni Ürün Lansmanı: Le Petit Marseillais Duş Jeli

Yılın Ürünü: Scholl Velvet Smooth Express Pedi

Yılın İş Ortağı: Henkel