Tropikal yağmur ormanlarında bütün sene devam eden bol yağış, sürekli ılık bir bahar mevsiminin yaşanmasını sağlar. Eyüp Sabri Tuncer’in Yağmur Ormanları Kolonyası da her ihtiyacınız olduğunda size yaşattığı ılık ferahlıkla içinizde tropikal yağmurlar yağdıracak.
Eyüp Sabri Tuncer Yağmur Ormanları Kolonyası’nın citrus notlarının tazeliği ile açılış yapan kokusu, oksijenin doruklara ulaştığı yağmur ormanlarındaki damlalarının toprak ile bütünleştiği anı tüm doğallığı ile hissettiriyor. Dip notlarında bulunan odunsu profili ise kokunun derinliğini vurgulayarak kalıcılığını artırıyor.
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