Yağmurun kokusu teninizde

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Eyüp Sabri Tuncer, yeni Yağmur Ormanları Kolonyası ile tropikal yağmur ormanlarının eşsiz ferahlığını, doğanın tüm bereketini harmanlayan ılık bir bahar yağmurunun muhteşem kokusunu teninizle buluşturuyor.