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Yağmurun kokusu teninizde

Eyüp Sabri Tuncer, yeni Yağmur Ormanları Kolonyası ile tropikal yağmur ormanlarının eşsiz ferahlığını, doğanın tüm bereketini harmanlayan ılık bir bahar yağmurunun muhteşem kokusunu teninizle buluşturuyor.
Tropikal yağmur ormanlarında bütün sene devam eden bol yağış, sürekli ılık bir bahar mevsiminin yaşanmasını sağlar. Eyüp Sabri Tuncer’in Yağmur Ormanları Kolonyası da her ihtiyacınız olduğunda size yaşattığı ılık ferahlıkla içinizde tropikal yağmurlar yağdıracak. 

Eyüp Sabri Tuncer Yağmur Ormanları Kolonyası’nın citrus notlarının tazeliği ile açılış yapan kokusu, oksijenin doruklara ulaştığı yağmur ormanlarındaki damlalarının toprak ile bütünleştiği anı tüm doğallığı ile hissettiriyor. Dip notlarında bulunan odunsu profili  ise kokunun derinliğini vurgulayarak kalıcılığını artırıyor. 

http://shop.eyupsabrituncer.com/ 

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