menu

close

menu

close

menu

close

Yakıt tasarrufu için altın öneriler

Bu beş öneriyle yakıt tüketiminizi azaltabilirsiniz!
• Gereksiz yerlede vites değiştirmeyin. Uygun yerde uygun hız ve vitesi seçin.
• Önünüzdeki aracı çok yakından takip etmeyin. Çünkü devamlı olarak aracınızı frenler ve gazlarsanız bu durum ilave benzin pompalanmasına neden olur. Ani fren ve ardından gaz basmak yakıt tüketimini yüzde 5 arttırır.
• Şehirlerarası yolda en verimli hız 80-90 km. arasındadır. 90 km.'nin üstünde her kilometre yakıt tüketimini yüzde 1 arttırır.
• Motorunuzun harareti (ısısı) yakıt tüketimini etkiler. İlk hareketten önce motorun ısınması için en fazla 30 saniye bekleyin. Fazla ısınmasını beklemek yakıt tüketimini arttırır.
• Gereksiz yüklerden kurtulmanız da işe yarar. Bagajınıza göt atın ve ihtiyacınız olmayan eşyaların aracığı ağırlaştırıp yakıt tüketimini arttırmasına izin vermeyin.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler