Bu beş öneriyle yakıt tüketiminizi azaltabilirsiniz!
• Gereksiz yerlede vites değiştirmeyin. Uygun yerde uygun hız ve vitesi seçin.
• Önünüzdeki aracı çok yakından takip etmeyin. Çünkü devamlı olarak aracınızı frenler ve gazlarsanız bu durum ilave benzin pompalanmasına neden olur. Ani fren ve ardından gaz basmak yakıt tüketimini yüzde 5 arttırır.
• Şehirlerarası yolda en verimli hız 80-90 km. arasındadır. 90 km.'nin üstünde her kilometre yakıt tüketimini yüzde 1 arttırır.
• Motorunuzun harareti (ısısı) yakıt tüketimini etkiler. İlk hareketten önce motorun ısınması için en fazla 30 saniye bekleyin. Fazla ısınmasını beklemek yakıt tüketimini arttırır.
• Gereksiz yüklerden kurtulmanız da işe yarar. Bagajınıza göt atın ve ihtiyacınız olmayan eşyaların aracığı ağırlaştırıp yakıt tüketimini arttırmasına izin vermeyin.