Hayatın her alanına keyifli dokunuşlar katmayı ilke edinen gayrimenkul sektörünün öncü firmalarından Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği yepyeni markası ‘Yaşam Akademisi’ kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde bir yılı geride bıraktı.

Yaşam Akademisi söyleşileri ile her ay birbirinden farklı ve ilgi çekici konular, uzman konukları eşliğinde Akbatı AVYM’de ziyaretçiler ile buluşmaya devam ediyor. Yaşam Akademisi söyleşilerine yeni dönemde Akmerkez ve Akasya Acıbadem de ev sahipliği yapmaya başlayacak.





Doç. Dr. Ufuk Çakmakçı, ‘Yaşam Akademisi’ kapsamında Doğan Dergi Grubu iledeneyimlerini paylaştı.







Doç. Dr. Ufuk Çakmakçı, Didem Hiçyorulmazlar







Yaşam Akademisi mart konukları

Birbirinden farklı konu ve konuklarıyla katılımcılarını bilinçlendirdiği kadar keyifli saatler de yaşatan, ‘Yaşam Akademisi’ mart programı yine dolu dolu. Her perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında Akbatı AVYM’de gerçekleştirilen söyleşiler 3 Mart’ta Türkiye’de kahkaha yogasını başlatan isimlerden biri olan Söğüt Zengingönül ile ‘Kahkaha Yogası’ ile başlayacak. 10 Mart’ta Psikolog Esra Gökçe’nin ‘Pozitif Psikolojinin Hayatımızdaki Yaratım Gücü’ konulu söyleşisiyle devam edecek olan Yaşam Akademisi, 17 Mart’ta Pedagog Tansu Oskay’ı ağırlayacak. 24 Mart’ta ‘Kanser İyileşir’ adlı kitabıyla geniş kitlelere ulaşan Uzman Dr. Elif Güveloğlu ile gerçekleştirilecek ‘Mutfaktaki Kansersavarlar’ söyleşisi bağışıklık sistemini güçlendiren özel formülleriyle dikkat çekici bir içerikle ziyaretçilerle buluşacak. Mart ayının son konuğu Nihal Doğan ise ‘Doğadan Gelen Sağlık, Güzellik ve Rahatlık’ konulu söyleşisinde, doğru beslenme üzerine konuşacak.









