Yaşam Akademisi, aralık ayında farklı içerikler ve alanında uzman isimlerle Akbatı AVYM ziyaretçileriyle buluşuyor.

Aralık ayının ilk sohbeti 1 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te Çiğdem Taş Yerli ile “Demokrat Ebeveyn” konusunda olacak. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinin tartışılacağı ve ebeveynler ile çocukları arasındaki iletişim problemlerinin nasıl çözüleceği yönüne önemli konuların konuşulacağı bu keyifli söyleşiler özellikle anne babalar için ilgi çekici olacak.



Aralık ayının ikinci söyleşisinin konuğu, Doç. Dr. Ufuk Çakmakçı. 8 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te “Mutluluk Mümkün mü?” başlıklı söyleşide katılımcılara; yoğun, gerilimli ve stresli kent yaşamında mutlu olmak için neler yapmak gerektiğinin ipuçları verilecek.



Yaşam Akademisi sohbetlerinin 15 Aralık Perşembe günü konuğu tanınmış masal anlatıcısı Judith Malika Liberman. Paris Konservatuarı’nda Profesyonel Masal Anlatıcılığı, Vendome CLIO’da da Sözlü Anlatım Eğitimi alan Liberman, Türkiye’de masal anlatıcılığının yeniden canlanmasına katkıda bulunan en önemli isimlerin başında geliyor.



Aralık ayı programı 22 Aralık Perşembe günü Alev Tekinak Özderici ile “Can İçin Canlı Beslenme” başlıklı söyleşiyle devam edecek. 2010 yılından itibaren canlı beslenme uzmanı ve cilt iyileştirme uzmanı olarak çalışmalarını sürdüren Özderici söyleşisinde sağlıklı beslenme konusunda ipuçları verecek.



29 Aralık Perşembe günü tanınmış astrolog Hande Kazanova, “Yeni Yılda Sizi Neler Bekliyor?” başlıklı söyleşisinde yeni yıla yıldızlardan bakacak.

