Transformal Nefes tekniği uzmanı Alegra Benardete, Yaşam Akademisi söyleşileriyle 12 Aralık Pazartesi günü Akmerkez’de.

Akiş GYO markası olan Yaşam Akademisi, 12 Aralık’ta ilgi çekici bir konu ve alanında uzman bir isimle, Akmerkez ziyaretçileriyle buluşuyor. Yaşam Akademisi’nin 12 Aralık’taki konuğu, Transformal Nefes tekniği uzmanı Alegra Benardete...

Benardete, “Yaşam Ritminizi Nefesinizle Yakalayın” başlıklı söyleşide katılımcılara yaşamımızın her alanında değişim-dönüşüm ve gelişim sağlayan ve daha çok sevgi, neşe ile kendini iyi hissetme sunan Transformal Nefes tekniğine dair ipuçları verecek.

Benardete söyleşide özellikle, fiziksel düzeyde, sınırlı nefes alma modellerini açan ve temizleyen tekniğin özelliklerini anlatacak ve doğru nefes almanın vücutta sağladığı olumlu değişimleri aktaracak.



Yer: Akmerkez Etkinlik Alanı / Alt Çarşı

Tarih: 12 Aralık 2016, saat 16:00

