İnternet, oyun, aşk, telefon... Bağımlılık hepimize aslında çok yakın. Neden hepimiz potansiyel olarak bağımlıyız? Cevabı bu kitapta.

Sağlık, sevgi ve sağduyu. Bunların üçü bir araya geldiğinde hayatımızdaki mutluluk artar. İşte bu kitaptaki amacımız da tam olarak budur: Mutluluğunuz. Bu kitap, çağımızın hastalığı olan bağımlılığın çeşitli türlerini kavramak ve üstesinden gelmek hedefiyle başladı yolculuğuna. Bir süre sonra "Sağlıklı Düşünce" ve "Sağlıklı Yaşam" felsefesiyle ilgili çeşitli konular da eklenince, bu yolculuk değişik yollara, keşfedilmemiş diyarlara doğru ilerlemeye başladı ve giderek de zenginleşti. Nuran Soysal'ın kitabı, size uzun vadeli fayda sağlamayı amaçlayarak çeşitli araştırmaları, uzmanlarla röportajları ve yaşanmış hikâyeleri bir araya getiriyor.

Açıkça teşhis edilebilen bazı bağımlılıklar ve bağımlı davranışlar vardır; psikoaktif madde, alkol ya da sigara bağımlılığı gibi. Bu bağımlılıkların yaratabileceği tehlikelerin dereceleri tıbbi kurumlar tarafından kanıtlanmakla birlikte, kullanımları ya da tüketimleri sın��rları aştığında ortaya çıkabilecek sonuçlar asla göz ardı edilemez. Ancak, günlük hayatta temizlik takıntısı ya da bir türlü vazgeçilemeyen şans oyunu tutkusu gibi birçok bağımlılık türüyle daha karşılaşırız. Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız dış görünüme aşırı önem verme ve hayatı tamamen imaja odaklama saplantısını da bu listeye rahatlıkla ekleyebiliriz. Nasıl ki bazı insanlar eroin tüketiyorsa, bazıları da, televizyonu, interneti, eğlenceyi, kişileri, aşkı, işi, seksi vs. tüketebiliyor.

Bu kitapta uzmanlarla yapılan görüşmelerden ve araştırmalardan yola çıkarak, adım adım tüm bu bağımlılıkları içeren bir model inşa ediliyor. Bu da hastalık olarak adlandırılan bağımlılıklar ile günlük hayatımızda çoğu zaman kölesi olduğumuz diğer bağımlılıklar arasındaki bağı anlamamızı sağlıyor. Eser bu bağlamda, bağımlılıkla aramıza mesafe koymak için bize ipuçları veriyor.