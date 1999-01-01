Hazmının kolay oluşu, içeriğinde kullanılan malzemelerin çeşitliliği nedeniyle zaman zaman da ana yemek olarak kullanılabilen çorba, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde zevkle tüketiliyor. Farklı malzemeler kullanılarak hazırlayacağınız çorbalarla menülerinizi zenginleştirerek hem ailenizin hem de misafirlerinizin damaklarında kalıcı lezzet bırakabilirsiniz!

Her mevsim sofralarımızda yer alan çorbalar, özellikle yaz aylarında artan sıvı gereksinimini karşıladığından dolayı tercih edilir. Sıcak ve soğuk yüzlerce çeşide sahip olan çorbalar arasında yer alan, daha ferah ve çoğunlukla soğuk da tüketilebilen tarifler, lezzeti ve sağlığa yararlı faydaları ile yaz aylarının en sevilen yemekleri arasında yer alır.



Yöresel Bir Lezzet: Mısır Çorbası







Siirt yöresine ait olan mısır çorbası, aşurelik buğday ve kırık mısırdan yapılır. Yoğurt ile zenginleştirilen çorba soğuk olarak tüketilen mısır çorbası, kuru nane ve dereotu ile süslenerek servis edilir. Oldukça kolay hazırlanışı ve pratik oluşundan dolayı tercih edilen besin, soğuk servis edildiği için yaz aylarının aranılan çorba tariflerinden biridir.



Vitamin Deposu: Semizotu Çorbası







İki farklı şehriye çeşidi ile yapılan semizotu çorbası, uzun süre tazeliğini koruduğu ve kolay yapıldığından dolayı yaz aylarında tercih edilen çorbalardan biridir. Genellikle salatası yapılan semizotunun ince ince kıyılarak çorbanın üzerine eklenmesiyle farklı bir lezzet elde edilir. İçerisine yoğurt koyularak servis edilen çorbaya dilenirse buz küpleri de eklenebilir.



Sofraların Kralı: Lebeniye Çorbası







Tek başına bir öğün yerine geçebilecek kadar enerji, vitamin ve mineral içeren Lebeniye çorbası, Karadeniz mutfağının en sık yapılan çorbalarından biridir. Yayla çorbasının içerisine nohut ve küçük köfteler eklenmiş hali olarak tarif edilebilen lebeniye çorbası, muhteşem lezzeti ile yaz-kış tüketilebilir.



Sağlıklı Bir Çorba: Enginar Çorbası







Enginar sağlık açsından oldukça yararlı bir sebzedir. Enginar çorbası, enginarın yanı sıra süt ve et suyu eklenerek yapıldığı için besin değeri oldukça yüksek bir çorbadır. Yapımı biraz zahmetli olan çorba, lezzetli ve sağlıklı bir çorba olarak yaz aylarında sıklıkla tüketilmesi önerilen çorbalardan biridir.



Ferahlatıcı Etkisi ile Detoksun Yeni Adı: Ayran Çorbası







Serinletici etkisi ile her yaş grubunun zevkle içtiği çorbalardan biri olan ayran çorbası, soğuk olarak içilir. İçeriğinde yer alan yoğurttan dolayı protein değeri yüksek olan çorba, midede geç sindirilir ve uzun süre tokluk hissi yaratır. Nohut eklenerek besin değeri arttırılan çorba, yüksek lif içeriğine de sahip olur ve bağırsak hareketlerinin hızlanmasına neden olur. Yaz aylarında formunu korumak isteyenler için özel bir besin olarak tüketilir.



Ayrıca Knorr’un kalorisi düşük hazır çorbalarına da göz atmanızı öneririz: http://www.herkessofraya.com/urun/kategori/606631/corbalar



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