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Yazdıkça ağaca dönüşen defter

Note ECO defterlerin üretim sürecinde hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. Tamamen ekolojik olan defter ve ajandalar hem sağlıklı hem de çevreye duyarlı.

Acar Group, özel kağıt ormanlarından temin ettiği hammadde ile ürettiği Note ECO defterlerle sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Note ECO defterler, kullanılan her ağacın yerine yeni bir fidan dikilen özel ormanlardaki hammaddelerden ve bitki özlü mürekkeplerden meydana geliyor. Ayrıca kullanım ömrü dolduktan sonra tamamen geri dönüştürülebiliyor.

Geri dönüşümlü özel deri üzerine işlenebilen baskı tekniği ile farklı modellerde kullanabileceğiniz Note ECO ajandaları, özel kapak kesimleriyle ve canlı modelleriyle dikkat çekiyor.


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