"Summer Hits 2016: Yazın En Sevilen Markaları” araştırması sonuçlandı. Xsights Araştırma'nın yaptığı araştırmaya göre, yaza en çok yakışan ünlü isim Tarkan, yazın şarkısı ise Bağdat.

Yaza Tarkan yakışır

Katılımcıların yaza en yakıştırdığı ünlü ise Tarkan oldu. Göksel, erkek katılımcılar tarafından belirtilen bir isim olurken, Sinem Kobal ve Gülşen ise daha çok kadın katılımcılar tarafından belirtildi. 45-54 yaş arasındaki katılımcıların en çok belirttiği ünlü isim ise Hadise oldu.

Yazın şarkısı 'Bağdat'

Katılımcıların favori yerli yaz şarkısı Beyaz ve Ayla Çelik’in birlikte seslendirdiği “Bağdat” şarkısı oldu. Yabancı şarkı olarak katılımcılar, Beyonce’nin “Halo” şarkısını yazın favori şarkısı olarak belirledi.

Yaz erkekler için "aşk", kadınlar için "mutluluk" demek

Yazı en iyi anlatan markalar araştırılırken yaz mevsiminin kişiler üzerinde hangi duyguları uyandırdığı da incelendi. Buna göre yaz, erkeklerde “aşk” duygusunu uyandırırken, kadınlar da ise daha çok “mutluluk” duygusunu uyandırıyor. Sevgi, rahatlık, heyecan ve mutluluk 18-24 yaş aralığındaki katılımcılarda öne çıkan duygular iken, neşe ve aşk ise 25-34 yaş aralığı için yazın uyandırdığı duygular olarak belirlendi.

"SUMMER HİTS 2016 - YAZIN EN SEVİLEN MARKALARI" LİSTESİ



Yaza yakışan ünlüler

Tarkan %15

Yalın %10

Hadise %9

Arda Turan %9

Murat Boz %8

Kıvanç Tatlıtuğ %8

Beren Saat %7

Mustafa Ceceli %6

Göksel %4

Demet Akalın %4

Cem Yılmaz %4

Burak Özçivit %3

Kenan Doğulu %3

Burcu Esmersoy %2

Sinem Kobal %2

Sıla %2

Serenay Sarıkaya %2

Gülşen %1

Sevilen yerli şarkılar

Beyaz& Ayla Çelik- Bağdat %37 Serdar Ortaç- Gıybet %12

Sıla- Afitap %10 Simge- Mış Mış %10

Murat Boz- Janti %9 Güliz Ayla- İlk Öpücük Benden Olsun %7

Gülşen- Dan Dan %5 Hande Yener- Mor %5

İrem Derici- Dantel %4

Sevilen yabancı şarkılar

Beyonce- Halo %15

Adele- Hello %13

Major Lazer- Light It Up 2016 %7

Alan Walker- Faded %1

Adele- Someone Like You %1

Jennifer Lopez- Ain’t Your Mama %1

'Böyle bir şarkı yok' diyenler ise %62