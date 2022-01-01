Sportif, dinamik hatları ile bir o kadar havalı... Uzun süredir manuel araç kullanmamıştım bu defa bitmeyen İstanbul trafiğinin dur-kalk çilesine havalı Opel Grandland X ile katıldım.

Yazı: Arzu Sözeri

Fotoğraf: Ersen Çörekçi



Sportif görüntüsünden midir bilinmez bir haftalık beraberliğimizde İstanbul’un altını üstüne getirdik. Yokuşlarda, dur-kalklarda şov yapmama sebep olan Grandland X, başarılı bir Fransız-Alman ortak yapımı olmuş diyebilirim. Grandland X’in alt kısmındaki SUV tipi kaplamaları off-road yeteneğine de vurgu yapıyor. Aracın yan tarafındaki diğer Opel’lerde de görmeye alışık olduğumuz keskin bıçak hatları Grandland X’in bir Opel olduğunu net şekilde vurguluyor. Arka tarafta ise, geniş duruş, gümüş rengi korumalar ve ince LED stop lambaları ile yeni modelin sportif ve kaslı görünümüne katkı sağlıyor. İçeri geçtiğimizde aracı kullanırken şu durumu çözemedim yalnız. Boyum dolayısıyla koltuk belli bir ölçüde geride, sürücü koltuğunun yanında kol koyma bölümü aşağıdayken vites değiştirmek çok zor. Öyle anlık 1 den 2’ye geçerken dirseğinizi çarpabilirsiniz yani.







Kalite iç mekanda da kendini gösteriyor. Sade ve yolculuk yapanları ferah hissettirecek şekilde tasarlanmış kokpitin gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı orta konsolu yatay olarak ve sürücüye doğru konumlanmış. Orta konsol üç ana yatay bölüme ayrılmış. Bu bölgeler bilgi-eğlence sistemine, klima kontrollerine ve şasi özelliklerine kolay erişim sağlıyor. Ön ve arka koltuk ve direksiyon simidi ısıtmanın yanı sıra koltuklar da AGR sertifikalı.



İç mekan da yolcularına geniş imkanlar sunuyor. 514 litre (koltuklar yatırıldığında 1652 litre) bagaj hacmi ile gardırobunuzu sığdırabileceğiniz havası veriyor. Opel Grandland X canlı ve verimli motorları ile sürüş keyfi konusunda iddialı. Her iki motor da gelişmiş 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile geliyor ve Start/Stop özelliğini standart olarak sunuyor.







Güvenlik önemli

Yaya tespit ve acil fren destekli ön çarpışma uyarı sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, gelişmiş park desteği bu özelliklerden sadece birkaçı. Opsiyonel olarak sunulacak Otomatik Cruise Control sistemi ise seçilen hızda önde seyreden otomobille belirlenen mesafeyi koruyabiliyor ve gerek olduğunda aracı tümüyle durdurup tekrar hareket edebiliyor. Üstün güvenlik sistemleri sayesinde Grandland X Euro NCAP’ten de beş yıldız almayı başardı.