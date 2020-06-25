Zor günleri geride bıraktığımızı düşünüyoruz ama virüs yaşamayı ve yaşamımızı tehdit etmeyi sürdürüyor. Buna “pandemi sonrası süreç” olarak bakmamak gerekiyor. Tatile gitmeden önce kendi tedbirlerinizi alın ama restoran ve otellerin de yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerinden emin olun. Yaz başlarken alınan tedbirler ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda sizi uyarmak istedik.

Yeni normal kavramı hayatımıza gireli çok olmadı. 2020 yılı mart ayı öncesi normali, mart ve mayıs arası anormali, haziran ise “yeni normal” dönemi işaret ediyor. Gündelik hayatımızı yeniden düzenleme ve planlarımızı yeni koşullara göre gözden geçirme zamanı. Hedef koronavirüsten kendimizi ve sevdiklerimizi korumak. Pandemi öncesinde Türkiye’de %63,7 oranında seyahat ve tatil iptalleri yaşandı, yeni normal döneminde tatil planları yeniden gündeme geldi. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken ciddi konular da tartışmaya açıldı. Bazı kararlara ve dikkat edilmesi gerekenlere bakalım isterseniz.

Aslında Her Şey Size Bağlı!

Tatil zamanı gelip çattığında önce ulaşım çetrefilli bir sorun olarak karşımıza çıktı. Yeni oturma düzenleri ve hijyen kadar kişisel dikkat ve önlemlerin ne kadar önemli olduğunu kısa sürede kavradık. Yani riskler büyük oranda bizim tarafımızdan bertaraf ediliyor. Hekimler 2 saatte bir değiştirilecek iyi koruyan maskeler ve el hijyeni konusunda uyarırken ulaşım için farklı bir öneride bulunmuyorlar. Yani görülüyor ki aslında her şey bize bağlı!





Havuzlar Açıldı Ama…

Doktorlar denizde mesafeler korunduğu takdirde virüsün bulaşma riskinin çok az olduğunu söylüyorlar ama havuz için aynı görüşte değiller. Bu durumda durgun su riski artırıyor diyebiliyoruz. Geçici süre kapatılan havuzların 15 Haziran'da açılmasına karar verildi. Buradaki dikkat çeken önlem üst düzey temizlik önemleri, kapasitelerinin yarı yarıya düşürülmüş olması, ateş ölçümleri ve her kulvara en fazla 4 kişinin alınacak olması. Kuruluşların Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Havuzlarda ciddi bir temizlik için klor ölçümleri düzenli biçimde takip edilmeli.





Her Şey Artık Daha Kişisel

Artık daha kişisel hale gelmek zorunda. Ortak dokunulan nesneler, yiyeceklerle olan mesafeler, yiyecek alırken kişilerin birbirleriyle olan mesafeleri hakkında önlemler alınmalı. Belki de açık büfe çok kısa bir süre sonra tarihe karışacak. Önlem alınmadığını fark ettiğiniz anda kendi korunma yöntemlerinizi mutlaka uygulamalısınız. Çünkü her ne kadar denetim olsa da bireysel özeniniz ve uyarılarınız son derece önemli.





Hava Temiz Olmalı Ama Nasıl?

Sadece restoranlar ya da havuzlar değil, insanların bir arada olduğu tüm alanlar için düşünülen bir dönem. Özellikle havalandırma sistemlerinin yeniden düzenlenmesi ya da elden geçirilmesi gerekiyor. Hava temizleyici cihazların korunma konusundaki rolü de dikkat çekiyor. Mekânlarda sistematik dezenfeksiyon işlemi kadar temiz hava girişinin sağlanması da son derece önemli. Kapalı devre havalandırma sistemlerinin risk faktörü olduğu yolunda ciddi uyarılar yapılıyor. Dolayısıyla içerideki havanın devir daim etmesinin engellenmesi gerekiyor, bu da filtrelerin değişmesi ve hepa filtre kullanılması gerektiği anlamına gelebiliyor.

Tek Kullanım Devri

Tek kullanımlık temizlik malzemeleri, maske zorunluluğu, her odada bir hava temizleme ve dezenfektan cihazları da tatil konsepti çerçevesinde gündemimizde yer alıyor. Sıcak hava üfleyen el kurutma cihazlarının da kullanılmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca elle dokunma olasılığını azaltıcı çözümler üretiliyor. Tuvaletlerle ilgili yapılacak yeni açıklamalara da dikkat edilmeli.