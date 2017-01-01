12 ay boyunca mutfakta mutluluğu garanti eden ‘2017 Mutfak Takvimi’nin en güzel fotoğraflarıyla, sebze ve meyvelerin, çiçeklerin kokuları takvimden çıkıp hayatınızı şenlendirecek. ‘2017 Kedi Takvimi’ ile ‘2017 Köpek Takvimi’nde ise şirin mi şirin kedi ve köpekler, sevimlilikleriyle tüm yıl sizi gülümsetecek. Her aya özel, iç açıcı resimler, çerçeveletip asabileceğiniz dev poster, püf noktaları, not alabileceğiniz bölümler… Çok güzel ve kullanışlı bir hediye seçeneği olan 19.90 TL fiyatlı takvimleri kitap evleri ve bayilerde bulabilirsiniz.