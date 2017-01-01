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Mutfaktan ofise tüm yaşam alanlarınızı birbirinden renkli ve neşeli fotoğrafların süslemesini istiyorsanız, işte size üç harika takvim alternatifi: ‘Mutfak Takvimi’, ‘Kedi Takvimi’ ve ‘Köpek Takvimi’.