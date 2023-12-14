Yılbaşı pazarı ışıltısı Piyalepaşa Çarşı’da!

İstanbul’un kalbinde, yeni yılın coşkusunun en görkemli yaşandığı adres Piyalepaşa Çarşı olacak. Beyoğlu’nun tarih dolu atmosferinde, şehrin ışıltısını yansıtan Piyalepaşa İstanbul’da 2024’e en keyifli yeni yıl alışverişleriyle merhaba diyeceğiz.

İlhamını İstanbul’un tarihî ve ışıltılı semtleri Beyoğlu ile Nişantaşı’ndan alarak kurulan, 550m uzunluğu, 17m genişliği ve 2 katlı yapısıyla alışverişin keyfini yaşatan Piyalepaşa Çarşı, yeni yıla sayılı günler kala, "Yılbaşı Pazarı" neşesini İstanbul’da en görkemli şekliyle sunacak.



Piyalepaşa Çarşı’da kurulacak “Yılbaşı Pazarı”, çarşının göz alıcı dokusuna yeni yıl heyecanını katacak. 15-16-17 ve 22-23-24 Aralık tarihlerinde 11.00’den akşam 19.00’a kadar ziyaret edilebilecek Piyalepaşa Çarşı “Yılbaşı Pazarı”nda takı, aksesuar, giyim, yılbaşı süsleri, yılbaşı konseptli hediyelikler gibi birçok hediye alternatifine ulaşabileceksiniz.

Siz de yeni yıla geri sayımı yaparken keyifli bir Yılbaşı Pazarı ziyareti yapmak ve seçkin markalardan hediyelerle sevdiklerinizi mutlu etmek istiyorsanız, Piyalepaşa Çarşı “Yılbaşı Pazarı” ile sizleri bekliyor.

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