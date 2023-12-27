Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir? Hikayesi nereden geliyor?

Hepimiz yeni yıla yeni hayaller, umutlar, beklentiler, kararlar ve hedeflerle giriyoruz. Bunların gerçekleşmesi beklentisiyle tuhaf şeylere inanabiliyoruz ya da inanmak isteyebiliyoruz. En ilginç yılbaşı gelenekleri de bu inançlar doğrultusunda kendini gösteriyor.

Her ülkede farklı bir yılbaşı inanışı görmek mümkün

Örneğin Çin'de de "geçmiş yıla ait kötü ruh ve şansızlığı kovmak amacıyla" evler temizleniyor. Ayrıca "şans getirmesi için" kırmızı zarflarda çocuklara para dağıtılıyor. Norveçliler, Noel arifesinde evin tüm süpürgelerini saklıyorlar. Çünkü böyle yaparak hem kötü ruhları evlerinden uzakta tuttuklarına hem de süpürgelerinin çalınmasına engel olduklarına inanıyorlar.

“Yeni Yıl Mektupları”, Belçikalı çocukların en çok sevdiği yılbaşı geleneği. Okulda yazıp melek, gül ve kurdelelerle süsledikleri mektupları, yılbaşı günü ailenin büyüklerine okuyorlar.

Panamada ise kimin kuklası olduğu pek önem taşımaksızın yeni yılı karşılarken kötü ruhları kovduğuna delalet olan kukla yakma âdeti oldukça yaygındır. Peki yılbaşında kırmızı iç çamaşırı neden giyilir?

Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?

Yılbaşı akşamı kırmızı iç çamaşırı giyilmesi ise ilk akla gelen çok eskilerden beri devam eden bir gelenek. Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde yılbaşından hemen önce giyim mağazalarında kırmızı, yeşil ve sarı iç çamaşırı bolca bulunur. Yılbaşında kırmızı iç çamaşırı giyilmesinin tarihçesine ilişkin bir çok farklı rivayet var.

Yeni yılda insanlar aşkı bulmak için kırmızı, zenginlik için yeşil veya sarı ve altın, barış için beyaz iç çamaşırı giyerler.

Edinburgh's Hogmanay sitesinde yer alan bilgilere göre kırmızı iç çamaşırı giyme geleneği Orta Çağ'a kadar uzanıyor. Kırmızının yeni yıl arifesinde şans getirdiğine inanılıyor.

Kırmızı renk iyi şansın sembolü olarak kabul edilir. Yani saat gece yarısını vurduğunda kırmızı iç çamaşırı giyiyorsanız, yeni yıl için kendinize iyi şanslar tanıyorsunuz.

Yani saat gece yarısını vurduğunda kırmızı iç çamaşırı giyiyorsanız, yeni yıl için kendinize iyi şanslar tanıyorsunuz. Ancak, kırmızı iç çamaşırınızın yeni olması ve başkasının hediyesi olması geleneksel.



Kırmızı iç çamaşırının hikayesi çok eskiye dayanıyor

Bir diğer söylenti ise Amerikalı bir iç çamaşırı satıcısı Henry George ile ilgili. Bu hikayeye göre şirketi 1956 yılında iflas etmiştir. Daha sonra yaptığı bir araştırmada kadınların iç çamaşırlarını takım olarak satın alırken sutyen ve külotlarda kırmızı renkten yana seçim yaptıklarını, tek olarak aldıklarında ise siyah ve beyazdan yana tercih yaptıklarını görmüştür.

Bunun üzerine tüm çalışanları toplayıp elinde kalan iç çamaşırlarını satabilmek için mükemmel bir strateji geliştirmiştir.

Yılbaşına bir hafta kala elinde kalan iç çamaşırlarını en yakınındaki kadınlara hediye ederek, kırmızı iç çamaşırının yılbaşında onlara şans getireceğini söylemiştir. Bu söylentiyi insanlar arasında kulaktan kulağa yayılarak geniş bir kitleye duyurmayı başarmış ve günümüze kadar gelenek olarak sürmüştür.

Yılbaşı gecesi saat 00:00'a bir kaç dakika kaldığında kırmızı iç çamaşırının giyilmesi gerekiyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta ise pantolon üzerine giyilmemesi, çünkü bunun uğursuzluk olduğu düşünülüyor.