Dünyanın en gizemli ve sır dolu endüstrisi kesinlikle gıda endüstrisidir diyebiliriz.

Aslında dev bir kimya laboratuvarı olan gıda üretim tesislerinden çıkan besinleri, her gün milyarlarca insan sorgusuz sualsiz tüketmekten geri durmuyor. Bu sırlar son yıllarda artık ulu orta konuşuluyor olsa da hala duyduğumuzda bizi şok edecek sırların olduğunu biliyoruz. tüketmekten geri durmuyor. Bu sırlar son yıllarda artık ulu orta konuşuluyor olsa da hala duyduğumuzda bizi şok edecek sırların olduğunu biliyoruz.



1- Etlere antibiyotik karıştırılıyor.

Şimdi size bir rakam vereceğiz ve duyduğunuzda gözleriniz yerlerinde fırlıyacak. Evet, sıkı durun. Dünya üzerinde üretilen antibiyotiklerin yüzde 80’i çiftlik hayvanları üzerinde kullanılmaktadır. Peki neden diyorsanız, işte cevabı. Antibiyotik çiftlik hayvanlarının yeterince besili olmasını sağlıyor ve üremek için daha fazla istek duymalarına yol açıyor.







2- Şeker miktarı gizleniyor.

Şeker günümüzde artık ölüme yol açan en büyük gıda maddesi olarak biliniyor ama şeker dolu ürünleri tüketmeyi bir türlü azaltamıyoruz. Şekerin içerisinde hiçbir besin değeri olmadığını biliyor muydunuz? Sadece tatlandırıcı özelliği olan bu zararlı maddenin ürün içerisindeki miktarlarını açıklarken üretici firmalar birçok oyuna başvurur. Açıklamalardaki birçok isim aslında başka isim altında size sunulan şeker alaşımlarıdır. Yani ambalajlı bir ürün yiyorsanız, düşündüğünüzden çok daha fazla şeker tükettiğinizi farkına varın.









3- Bitki genetiğiyle oynamak.

Bitkilerin genetiğiyle oynandığını ve artık hepimizin bambaşka şeyler yemeye zorlandığımızı biliyoruz. Özellikle dev gıda firmaları bu konuda artık hiçbir şey gizlemedikleri gibi yaptıkları inanılmaz bütçeli reklam kampanyalarıyla da bu durumu hepimize kabul ettiriyorlar. Aslında bildiğiniz çoğu tatlandırıcı içerikli besin markası çok büyük bir markanın yan ürünleridir. 1983 yılından beri de genetiğiyle oynanmış bitkiler kullanılarak dünyaya gıda satmaya devam etmektedir.







4- Peynir gerçeği

Yediğimiz çoğu peynirin aslında bilinen peynir olmadığını biliyor muydunuz? Bunun nedeni büyük süt firmaları gerçek süt yerine işlemden geçirilmiş süt konsantreleri kullanır. Oldukça kârlı olan bu işlem sonucu da ortaya çıkan peynirlere sektörde yeni bir isim bulunmuş. “Peynir ürünü”. Bu ibareyi gördüğünüz ambalajlardan hızla uzaklaşmanın sağlığınız açısından çok önemlidir.