Yollarda bir uğur böceği

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Modern, çekici ve son teknoloji... Ford Fiesta, Red ve Black versiyonu ile ülkemizde satışa sunuldu. Eğlenceli reklam afişleri ile dikkatleri üzerine çekmişti zaten. Fakat aslolan kendisini kullanmakmış meğer.

Geçtiğimiz ay Formsante dergisinin bir hafta sonu etkinliği için Sapanca yollarındaydık. Ford Fiesta Red’le de bu yolda birbirimizi yakından tanıma imkanı yakaladık. Dört kişi yola çıkmak üzere hazırlandık. Çantalarımız, eşyalarımız hayli yüklüceydi. Red ise, bir uğur böceği sevimliliğinde... Kendisi üç kapılı. ‘Aaa biz buna sığar mıyız, bu kadar eşyayı alır mı?’ derken gayet rahat bir şekilde yola çıktık bile. O kadar sempatik ki! Kırmızı ana gövde siyah detaylarla daha da çarpıcı hale getirilmiş.

Kafalar rahat!

Başta bir tedirgindim ‘otobanda bu tır ve otobüslerin arasında nasıl yol alacağım?’ diye. Ama birazdan sıralayacağım özellikler sayesinde ne araç sollarken ne de aralarda manevra yaparken bir rahatsızlık hissetmedim. Ödüllü EcoBoots motor yani bir kutu içecek büyüklüğündeki motoru, turbo besleme takviye kontrolü,

Ti-VCT, Intercooler (ara soğutucu), gaz kontrolü ve ateşleme zamanlaması gibi özelliklerin yeniden kalibre edilmesiyle, maksimum güç 125 PS’den 140 PS’ye, 180 Nm’lik maksimum tork ise 1400 d/d’den 5000 d/d’ye imkanlı kılınmış. Bu sayede yeni Fiesta Red ve Black modelleri 0-100 km/s hızlanmalarını 9.0 saniyede tamamlıyor ve 201 km/s’lik maksimum hıza ulaşabiliyor.



