Geçtiğimiz aylarda İzmir’de Peugeot 2008’in yakıttan yana ne kadar tutumlu olduğunu test etmiştik. Bu tarz otomobilleri özellikle şehir içi için başarılı buluyorum. Görünüm olarak SUV segmenti kodlarını barındırıyor. Özellikle yüksek yapılı otomobil kullanma zevki olanlar için ideal.

Yazı: Arzu Sözeri



2008 Allure 1.2 PureTech 110 hp EAT6 S&S FL, sportif ve sağlam bir duruşa sahip. Çamurluk çıkıntıları, yeni ızgara, kapı çıtaları, gövde panelleri yolcuları korumak üzere tasarlanmış. Dalgalı şekle sahip tavanı, göz alıcı tavan barları ve arka spoiler’ı ilk göze çarpanlar. Siyah krom farlar ve üç boyutlu aslan pençesi tasarımlı stop lambalar detaylara veilen önemi vurguluyor.







Konfor ön planda

Sürücü koltuğuna oturup motoru çalıştırdığınız an ilk dikkati çeken, mavi ledle çerçevelenmiş gösterge tablosu. Peugeot’u kullanırken göstergeleri de buradan rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Geniş camların araca sağladığı ferahlık hissi ve cam tavan kenarlarından geçen mavi ledler trafikte en azından daha sakin olmanızı sağlıyor. Şaka bir yana, detaylar son derece zarif düşünülmüş. El freni sadece görüntüsüyle bile güven veriyor. Arka koltuklar da rahat bir yolculuğu vadediyor.Geniş bir oturma alanı var. Bagaja erişim, yükleme açıklığının genişliği sayesinde çok kolay. Koruma amaçlı paslanmaz çelik kaplamalar ve 60 cm yükseklikte olan yükleme eşiği, yine aynı şekilde kolay kullanım sunuyor.



Grip Control sistemi konsolun orta bölümündeki düğme ile kumanda ediliyor. Hareket halinde değiştirilebilen beş farklı sürüş modu, belirtilen yol şartlarına göre sistemin çekişi otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor.



Çok yönlü ve esnek Grip Control çekiş sistemi, ESP ile birlikte çalışarak ön tekerlekler üzerine etki gösteriyor ve zemine bağlı olarak çekişi maksimize ediyor. Sistem dizel manuel ve benzinli otomatik (110hp) versiyonlarda bulunuyor.

