ZenFone

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Asus’un Intel işlemcili ZenFone akıllı telefon ailesi ve Asus ZenUI kullanıcı arayüzü Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı.

Asus ZenFone ürün ailesi Esma Sultan Yalısı’nda yapılan organizasyonla tanıtıldı. Çarpıcı bir tasarıma sahip olan ZenFone 5’in kalınlığı en ince noktasında 5.5 mm’ye kadar düşüyor. ZenFone 5, siyah, beyaz, kırmızı, altın sarısı ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Net ve yüksek çözünürlükte fotoğraflar için güçlü 13 MP kameraya sahip ZenFone 6’da kömür siyah, beyaz, kırmızı ve sarı renkler de mevcut.