İki yılı aşkın bir süredir yaptığı temalı pazarlarıyla, alışverişte yeni bir döneme öncülük eden Souq, bu kez yerli üreticiler, yerel lezzetler ve bağımsız yeme-içme girişimcilerine yer verecek.
Souq Ziyafet’in bu seferki katılımcıları şöyle:
Dino Ayvalık zeytinyağları
Güzel Gıda’nın süper gıdaları
Nino'nun ekşi maya ekmek ve lezzetleri
Petra Coffee’nın artizanal kahveleri
Gastronomika'nın Anadolu'sundan Aromatik Soslar ve Erişteler
Yeme İçme İşleri'nin ekmek arası lezzetleri
Mehmet Usta Balık Dürüm
Datlı Maya’nın vegan ve glutensizleri
Doğalı’nın dağlardan mamülleri
Glutensiz Ürünler Atölyesi
GupGup Barbecue Etc.
PortakalBende.com’un narenciye ve ev yapımı reçelleri
NONa’nın tuzsuz zeytinleri
Mom’s Natural Foods’un granolaları
Blended’ın yeşil içecekleri
Giano’nun el yapımı çikolataları
Pyrus’un nashi armudu küpleri
The Merengist’in mereng ve marshmallow’ları
Krepella’nın krepleri
Souq Dükkan’ın sofra seçkisi
Pantheon Records
Adres: Murakıp sok. No: 12 Karaköy
Tarih: 27-28 Şubat Cumartesi- Pazar
Saat: 11:00- 19.00