Souq Karaköy, 27-28 Şubat tarihlerinde, en beğenilen temalarından "Ziyafet" ile tekrar kuruluyor.

İki yılı aşkın bir süredir yaptığı temalı pazarlarıyla, alışverişte yeni bir döneme öncülük eden Souq, bu kez yerli üreticiler, yerel lezzetler ve bağımsız yeme-içme girişimcilerine yer verecek.

Souq Ziyafet’in bu seferki katılımcıları şöyle:

Dino Ayvalık zeytinyağları

Güzel Gıda’nın süper gıdaları

Nino'nun ekşi maya ekmek ve lezzetleri

Petra Coffee’nın artizanal kahveleri

Gastronomika'nın Anadolu'sundan Aromatik Soslar ve Erişteler

Yeme İçme İşleri'nin ekmek arası lezzetleri

Mehmet Usta Balık Dürüm

Datlı Maya’nın vegan ve glutensizleri

Doğalı’nın dağlardan mamülleri

Glutensiz Ürünler Atölyesi

GupGup Barbecue Etc.

PortakalBende.com’un narenciye ve ev yapımı reçelleri

NONa’nın tuzsuz zeytinleri

Mom’s Natural Foods’un granolaları

Blended’ın yeşil içecekleri

Giano’nun el yapımı çikolataları

Pyrus’un nashi armudu küpleri

The Merengist’in mereng ve marshmallow’ları

Krepella’nın krepleri

Souq Dükkan’ın sofra seçkisi

Pantheon Records



Adres: Murakıp sok. No: 12 Karaköy

Tarih: 27-28 Şubat Cumartesi- Pazar

Saat: 11:00- 19.00